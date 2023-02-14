Война — день 356: оккупанты продолжают наступление на Донбассе и готовятся к удару в новых местах

Оперативно о главном 14 февраля

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 356 дней. Оккупанты начали новое наступление в восточных областях и активизировала проведение информационных кампаний, направленных на то, чтобы посеять разногласия среди стран Запада и замедлить поставки вооружения для ВСУ. Вместе с тем военные ожидают, что активизация противника произойдет уже на этой неделе, а под ударами окажутся населенные пункты не только на линии фронта, но и у границы с россией. Тем не менее украинские военные продолжают делать свою работу и стойко удерживают натиск врага, нанося ему тяжелые повреждения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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Информация за 11 февраля доступна в сводке: Война — день 353: россияне пытаются прорваться на Луганщине и давят на Бахмут

С данными за 12 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 354: россия начала наступление на Донбассе, но несет тяжелые потери.

О происходившем 13 февраля читайте в материале: Война — день 355: войска рф атакуют на Донбассе и обстреливают мирные города