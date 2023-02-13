Ситуация обострится на Донбассе и не только: военный прогнозирует обстрелы еще двух областей

Активизация противника может произойти уже на этой неделе

Ситуация на некоторых направлениях на линии фронта обострилась. В районах Купянска, Сватово, Угледара, Бахмута, Марьинки, Авдеевки значительно увеличилось количество ударов и боестолкновений. В тоже время, активность противника в преддверии нового заседания в формате "Рамштайн" может еще больше возрасти.

Такое мнение высказал экс-спикер Генштаба ВСУ, полковник Влад Волошин в интервью "Телеграфу".

По его словам, активизация противника произойдет уже на этой неделе, а под ударами, прогнозирует эксперт, окажутся населенные пункты не только на прифронтовой территории (Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская, Харьковская области), но и расположенные близ украинско-российской границы (особенно касается Сумской и Харьковской областей).

"Вероятны также новые ракетные удары, атаки беспилотниками по тыловым городам и объектам энергетической инфраструктуры. По типу того, что мы пережили 10 февраля", — считает Волошин.

Больше заявлений Влада Волошина читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Будут атаковать": военный эксперт о планах россиян и ожиданиях Украины от нового "Рамштайна".

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