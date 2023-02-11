Война — день 353: россияне пытаются прорваться на Луганщине и давят на Бахмут

Оперативно о главном 11 февраля

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится 353 дня. Оккупанты пытаются прорвать украинскую линию обороны в Луганской области и не прекращают попыток захватить Бахмут, а вместе с тем продолжает ракетный террор, пытаясь вывести из строя энергосистему нашей страны. Однако бойцы ВСУ стойко держат оборону, лишая россиян наступательных возможностей, уничтожая боевую технику и сотни оккупантов. При этом в руководстве Украины не считают, что повторное массовое наступление как-либо повлияет на исход войны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Словакия готова начать обсуждение о передаче истребителей МиГ-29 Украине, заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

Информация за 8 февраля доступна в сводке: Война — день 350: оккупанты давят на Бахмут и стягивают войска к Лиману

С данными за 9 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 351: оккупанты усиливают давление на ВСУ на Донбассе и готовятся к новому наступлению

О происходившем 10 февраля читайте в материале: Война — день 352: оккупанты наносят удары, ВСУ бьют по тылам.