Где ночью атаковали оккупанты и когда ждать "Леопардов": топ новостей ночи, которые вы могли проспать

Собрали для вас основные новости, чтобы вы были проинформированы о самом главном

Пока США готовят Украине новый пакет военной помощи, мир не стоит на месте. События продолжают происходить даже в ночное время, что может влиять на наше восприятие информации. Именно поэтому "Телеграф" подготовил подборку самых важных ночных новостей, чтобы вы ничего не пропустили, пока отдыхали.

Ночные атаки

Прошлая ночь стала продолжением не менее напряженного дня, исполненного российскими воздушными атаками. До полуночи оккупанты пытались разведать местонахождение систем ПВО в нескольких областях. По сообщению воздушного командования "Юг", только над Одесской, Николаевской и Херсонской областями было сбито 11 беспилотников Shahed-136 — 4, 5 и 2 соответственно. Также сообщалось о работе средств ПВО в Киевской, Запорожье, Днепропетровщине и Харьковщине.

После полуночи россияне решили использовать другое оружие, нацелившись на Одессу и область крылатыми ракетами морского базирования. Информации о прилетах не было, поэтому, очевидно, наши защитники удачно ликвидировали эту цель.

Серьезный ответ оккупанты получили от наших защитников на Мелитопольском направлении – временно оккупированный город слышал ряд взрывов, что свидетельствовало о работе по военным объектам армии России.

Украина переворачивает историю

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас украинцы переписывают последние триста лет истории, оставляя россию в прошлом.

"Если до этого россия как империя определяла судьбу Украины от Европы, то теперь Украина как часть Европы будет определять судьбу российской империи, — отметил он в своем видеообращении в Instagram. — По сути, триста лет истории перевернутся вверх дном".

При этом дипломат отметил, что представляет свое личное мнение, а не официальную позицию государства.

Что задумали российские оккупанты

По информации координатора Совета нацбезопасности Белого Дома Джона Кирби, в рф планируют возобновить наступление уже в весенний период. Зиму, по данным аналитиков, россияне используют для того, чтобы пополнить армию новыми людьми и техникой.

При этом враг продолжает проводить на Донбассе отдельные наступательные операции, демонстрируя свою активность. Кирби уверен, что после улучшения погодных условий бои могут стать "жестче".

путин проиграл "энергетическую войну"

Кремлевский диктатор владимир путин просчитался по поводу поведения Европы зимой без российского газа. По словам трейдера Пьера Андюрана, бывшие клиенты россии не замерзли без московских энергоносителей, а худший момент энергокризиса уже позади.

Такие выводы он делает, исходя из стоимости мегват-часа, которая в конце лета равнялась около 300 евро, почти в десять раз превышая предыдущие показатели. Сейчас же цена упала до 50 евро/МВт-ч, что является "более приемлемым для европейских экономик".

Ждем "Леопардов" в марте

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что танки Leopard 2, которые необходимы ВСУ, прибудут в Украину уже к концу первого весеннего марта. При этом политик подчеркнул, что такие термины – "очень сложные", хотя Запад и прилагает все усилия, чтобы уложиться в них.

Речь идет о первых 80 единицах техники, которые Киеву должна презентовать именно Германия.

Детальнее о событиях дня можете узнать в нашем текстовом онлайне: Война — день 353: россияне пытаются прорваться на Луганщине и давят на Бахмут