Война — день 355: войска рф атакуют на Донбассе и обстреливают мирные города

Оперативно о главном 13 февраля

Российское вторжение в Украину продолжается 355 дней. Оккупанты усилили давление на Донбассе и достигли небольших успехов в районе Бахмута, однако на других направлениях существенного продвижения не фиксируется. Таким образом новое полномасштабное наступление россиян пока приводит лишь к увеличению количества их потерь в живой силе и технике. Вместе с тем увеличивается и число ударов по мирным населенным пунктам и критической инфраструктуре Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Финляндия пока не приняла решения о передаче танков Украине. Как объяснила премьер страны Санна Марин, такая проволочка связана с тем, что ее страна граничит с россией. Вместе с тем она отметила, что поддерживает совместные с ЕС закупки оружия для ВСУ

О происходившем 10 февраля читайте в материале: Война — день 352: оккупанты наносят удары, ВСУ бьют по тылам.

Информация за 11 февраля доступна в сводке: Война — день 353: россияне пытаются прорваться на Луганщине и давят на Бахмут

С данными за 12 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 354: россия начала наступление на Донбассе, но несет тяжелые потери.