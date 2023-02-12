россия несет наибольшие потери с начала войны: в британской разведке удивили цифрами

Рост количества потерь россиян связан с рядом определенных факторов

Страна-агрессор продолжает нести огромные потери среди своих военных. А за последние две недели у россии было больше потерь, чем с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства обороны Великобритании в Twitter. В ведомстве ссылаются на статистику потерь россиян по данным Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Хотя Министерство оборонной разведки Британии не может проверить украинскую методологию, тенденции, иллюстрирующие данные, вероятно, точные", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние семь дней россия теряет в среднем по 824 своих военных в день. Это в четыре раза превышает тот показатель, который был в июне-июле 2022 года.

"Рост количества потерь россиян, вероятно, связан с рядом факторов, включая нехватку обученного персонала, координации и ресурсов на фронте — примером этого являются Угледар и Бахмут", — добавили в Минобороны Британии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале февраля 2023 года The New York Times, опираясь на данные американских и ряда других западных чиновников, назвал цифры потерь россиян среди личного состава в Украине.