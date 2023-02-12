Война — день 354: россия начала наступление на Донбассе, но несет тяжелые потери
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Оперативно о главном 12 февраля
Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 354 дня. Оккупанты усилили давление на пяти направлениях в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, однако новые штурмы обходятся им значительными потерями. При этом украинские официальные лица говорят, что новое масштабное наступление россии, к которому она так долго готовилась, можно считать начавшимся. Несмотря на то, что это приведет к сильной эскалации войны в ближайшие месяцы, в разведке говорят, что достаточного количества ресурсов для достижения успеха у оккупантов все равно нет.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
01:30 Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии.
01:00 Внаслідок ворожої атаки по Харкову постраждав цивільний – він отримав осколкові поранення.
00:00 Оккупанты опять обстреляли Харьков, сообщается о повреждениях объекта инфраструктуры.
С данными за 9 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 351: оккупанты усиливают давление на ВСУ на Донбассе и готовятся к новому наступлению
О происходившем 10 февраля читайте в материале: Война — день 352: оккупанты наносят удары, ВСУ бьют по тылам.
Информация за 11 февраля доступна в сводке: Война — день 353: россияне пытаются прорваться на Луганщине и давят на Бахмут