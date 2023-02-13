Врагу дали бой в четырех областях: свежие карты боев в Украине

Враг пытается деморализовать украинцев

Российские оккупанты подкрепляют масштабное наступление информационными компаниями, направленными на то, чтобы ослабить поддержку западом и посеять смуту. Так они поступили в декабре, надеясь замедлить отправку Украине танков и другой современной техники. Это было направлено на создание условий для их собственного наступления.

Об этом в отчете сообщает Институт изучения войны. Эксперты считают, что россия будет проводить информационные кампании после перехвата инициативы на передовой на востоке Украины — преувеличивать победы с продолжающим наступлением на Бахмут и Лиман. Враг продолжает наступать в Луганской и Донецкой области — окрестности Сватово, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Угледара остаются очень горячими точками вдоль линии фронта.

За последние сутки атаки врага удалось отбить возле Гряниковки на Харьковщине, Кременной и Белогоровки в Луганской области, Выемки, Федоровки, Васюковки, Бахмута, Ивановского, Клищеевки Донецкой области, а также Железнодорожного в Запорожской.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Враг продолжает наступательные операции в районе Сватово на северо-запад от города. Также оккупанты атакуют под Кременной. В окрестностях произошло 23 боя за сутки. Многие из них южнее, в окрестностях Белогоровки.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области оккупанты продолжают атаковать в районе Бахмута, Авдеевки, Угледара. Российские войска обстреливают из доступного им вооружения — города и села под огнем артиллерии, минометов, танков.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг в Херсонской области не может начать полномасштабное наступление. Российские войска поливают Херсон и десятки окрестных населенных пунктов огнем. В регион прибывает все больше росгвардейцев.

Линия фронта на юге Украины

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что несмотря на пиар россии про большое наступление, им удается значительно продвигаться только в районе Бахмута. В окрестностях Угледара и Кременной накануне произошли несколько боев, где российским оккупантам нанесли существенные потери.