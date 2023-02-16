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"Украинцы очень мотивированы": в Германии рассказали, как проходит обучение ВСУ управлению комплексами Patriot

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot

Бойцы ВСУ имеют высокую мотивацию

Украинские военные, которые прибыли в Германию на обучение управлению системами ПВО Patriot показали высокую мотивацию, а потому тренировки идут быстрее, чем ожидалось.

Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, такую оценку действиям украинских военных дало командование Люфтваффе.

"Украинцы очень мотивированы и часто имеют опыт, поэтому все происходит быстрее, чем ожидалось", — рассказал командующим немецким тренировочным объединением.

В настоящее время в Германии находится 70 бойцов ВСУ, которые проходят обучение на ЗРК Patriot. Место проведения тренировочной миссии не разглашается по соображениям безопасности.

Как сообщалось ранее, в конце декабря США согласились передать Украине комплексы Patriot для защиты неба от российских ракет и дронов, незадолго после этого аналогичное заявление сделала Германия.

К слову, в октябре прошлого года Берлин также передал на нужды ВСУ батарею новейших установок IRIS-T, которые по словам зенитчиков в Украине прошли боевое крещение на все 100%.

Также напомним, что своей очереди проявить себя в Украине ожидает еще один новейший комплекс ПВО, а именно SAMP/T, который будет передан совместно Италией и Францией.

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#Украина #Германия #Patriot #ВСУ