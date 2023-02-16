"Восточноевропейское Майами". Роман Григоришин о новых импульсах для Одессы

Заместитель председателя Одесской ОГА рассказал "Телеграфу" об эффекте от выставки EXPO 2030 и перспективах развития города

Несмотря на войну и ее последствия, Украина продолжает активно приобщаться к престижным международным мероприятиям. Ранее Украина вместе с Португалией и Испанией официально подала заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу. До этого среди кандидатов на Олимпиаду-2036 была Одесса.

Недавно стало известно, что Одесса также претендует на проведение международной выставки Экспо 2030. О заявке Украины и о шансах "Телеграф" в первой части интервью говорил с заместителем председателя Одесской областной государственной администрации Романом Григоришиным.

Предлагаем вашему вниманию вторую часть интервью с Романом Григоришиным.

"В Украине нет столько ресурсов как у россии, но у нас очень много друзей"

— В прошлом году россия отозвала заявку на проведение Экспо 2030, однако рф до сих пор является членом Международного бюро выставок. Как это может повлиять на голосование?

– Во-первых, она не просто отозвала свою заявку. Наша команда осуществила целый ряд дипломатических акций и действий внутри международного бюро, и не только (с помощью наших партнеров, друзей Украины). Во-вторых, если бы россия не отозвала свою заявку, они рисковали, что их вообще могли бы выбросить из организации.

Потому они сыграли на опережение. Но в любом случае для нас это огромная победа, потому что Экспо за 200 лет ни разу не проходило в Восточной Европе. И когда мы подали заявку, то функционеры международного бюро говорили, очень было бы правильно, если бы Экспо впервые состоялось в Восточной Европе, а Одесса и москва фактически были в топ-листе.

Роман Григоришин: "Одесса очень похожа на европейские города"

Но ведь мы понимаем, объективно до полномасштабной войны москва функционально могла бы проводить Экспо хоть завтра, а нам еще нужно было бы делать много домашнего задания. Соответственно, в этом контексте мы были в более слабой позиции, а они сами себе создали проблемы.

Россияне оказывают влияние на какие-то страны и могут его использовать против нас. Однако обычно EXPO не определенная топ-тема, это не голосование в ООН. Оно менее политизировано и может пройти мимо внимания россиян. На мой взгляд, есть хороший пример голосования ЮНЕСКО. Даже когда россияне пробуют что-то сделать, то у них не выходит. Да, в Украине нет столько ресурсов как в россии, нет ресурсов, как у наших конкурентов по проведению Экспо, но у нас очень много друзей.

— Чем проведение Экспо в Одессе поможет отечественному бизнесу, кроме имиджевых выгод?

— Есть перспектива увеличения рынка. Если брать отдельные сферы деятельности, то в частности для строительных компаний можно говорить о притоке капитала, который идет на строительство инфраструктурных проектов, гостиниц, перестройку системы безопасности города, перестройку сервиса. Это все экономические процессы. Рынок и заказ увеличивается, ресурс для оплаты труда увеличивается, количество рабочих мест увеличивается. Логичнее покупать строительные материалы здесь дешевле, чем везти их из Турции или еще откуда-то. Поэтому речь идет о глобальном потоке денег и капитала в страну.

К тому же есть и производная история. К примеру, очень трудно посчитать точный экономический эффект от выставки. Но приведу простой пример: от каждой страны на выставку приезжает команда участников, иностранцы здесь живут, платят за гостиницы, едят в ресторанах, ездят на такси, что-то покупают. Это один нюанс. А после, когда человек приезжает в город (то есть турист), то в среднем сочтено, что один такой гость тратит примерно сто долларов в день. Когда приезжают более тысячи туристов, это классно и для города, и для бизнеса. Однако этот эффект размывается, ты его сразу не видишь.

Когда же десятки тысяч или сотни тысяч туристов, ты на уровне города чувствуешь эффект очень сильно. А если здесь миллионы, это очень невероятный импульс, который может дать экономический толчок как для отечественного бизнеса, так и для людей. Поскольку валютных ресурсов, которые будут тратиться внутри страны, будет очень много.

— Что Украине еще нужно сделать, чтобы убедить страны в Экспо 2030 в Одессе?

— В следующем месяце (с 20 по 26 марта) будет визит миссии международного бюро в Украину. Мы должны показать на политическом уровне, что высшее руководство государства занимается этим проектом и поддерживает его. Нам нужно показать, что город и община в Одессе, бизнес и профильная ассоциация тоже на нашей стороне и они поддерживают нас.

Также у нас по регламенту будет еще одна презентация в июне и дипломатический прием представителей, которые будут голосовать. Остальное – это лоббистская история, какие-то технические вещи. Но основную массу для победы делают Вооруженные Силы и нация. Потому что это не заслуга одного человека, одного чиновника, а заслуга всех нас. Все объединились, а россияне ожидали, что мы разбежимся и у нас будет хаос. Но мы работаем, функционируем, думаем о будущем, ведем бизнес и т.д. Все вышеперечисленное в комплексе – основной аргумент нашей победы.

— Уточните, пожалуйста, как будет поэтапно готовиться Украина к Экспо 2030 и какие локации мы хотим развивать?

— В общем, об этапности я вам уже сказал выше: то есть 2023 год — это победа, 2024-й — проектирование, 2025-2026 гг. — это уже полноценное строительство.

— Какой же финансовый эффект можно ожидать от проведения Экспо? Грубо говоря, сколько Украина и Одесса заработают денег?

— Мы проанализировали предыдущие города, где проводилась выставка. Официальной информации от Дубая пока нет, но есть официальные данные от правительства Италии. В частности, эффект от выставки в Милане составил 31 миллиард евро. Хотя итальянцы потратили на него около четырех-пяти миллиардов. Причем это были средства не только государственные. Речь шла о привлечении ресурсов из негосударственного сектора. Потому у них был такой эффект. Однако на самом деле было очень трудно сформулировать этот эффект и трудно переоценить.

"Даже в период Российской империи Одессу проектировали и строили мастера из Европы"

– Одесса всегда славилась своей коммерческой активностью. Какие еще есть потенциальные сферы бизнеса, за счет чего город может стать мощным отечественным или даже европейским хабом?

— Я бы за Одессу сказал немного по-философски. К нашему городу все в Киеве и Украине в целом относятся как к столице туризма после того, как мы временно потеряли Крым. А еще Одесса была всемирно известной столицей юмора.

Вместе с тем я вам скажу совсем другую вещь, не очень хорошую. Когда мы несколько лет назад выписывали ребенка из роддома, у меня было такое желание взять на выписку клоунов, но оказалось проблемой найти их. Одесса потеряла себя как столица юмора. В Одессе есть цирк, но сказать, что он какой-то уникален в масштабах Украины, к сожалению, нельзя. Я не хочу ни в коей мере обесценить эту историю. Просто хочу сказать, что на каждых выборах в Одессе, каждый избирательный период все начинают очень быстро хвататься за голову и обсуждать ответ на один вопрос: "Кто мы, как город?".

Сегодня город не артикулирует, не дает адекватный ответ на этот вопрос. Да, у города есть невероятная, уникальная мультикультурная история. Одессу строили представители разных народов мира, что бы там россияне не пытались говорить, что он пророссийским когда-то был. Но хоть какой период истории не возьми, город строили европейцы. Даже в период Российской империи Одессу проектировали и строили мастера из Европы. Поэтому Одесса очень похожа на европейские города.

— Как проведение Экспо поможет найти ответ?

— Сейчас, к сожалению, Одесса как город не формулирует адекватный, философский ответ, "кто мы есть". Только одно EXPO не является универсальным ответом, что мы становимся выставочным восточноевропейским хабом. Нет, это не ответ, но это импульс, который заставит город, общину, бизнес в городе найти ответ.

Потому что в 2030 году будет уникальный шанс когда весь мир приедет в Одессу. И на тот момент у нас задача города, если мы хотим транслировать не просто эффект от выставки по принципу "сегодня и сейчас" (условно потратили 5 миллиардов, а заработали 10 миллиардов — типа классно, мол, зафиксировали прибыль, поехали дальше, и все, в Одессу больше не приедем). А надо сделать таким образом, чтобы люди, которые приехали к нам, чтобы они влюбились в Украину, в том числе через Одессу. Одесса должна сформулировать, что мы восточноевропейский центр развлечений в хорошем понимании. Здесь есть парки аттракционов, казино, туризм, море, клубы, эдакое восточноевропейское Майами. Да, это ответ, который будет формулироваться для восточноевропейской тусовки — "Я хочу отдохнуть, я лечу в Одессу". Это создаст на десятки лет поток туристов и ресурсов в экономику города и Украины.

Кроме того, мы действительно хотим стать выставочным городом и восточноевропейским центром, чтобы на месте этой экспозиционной локации раз в месяц проходила какая-то глобальная специализированная выставка. Например, в этом месяце проходит выставка сельхозтехники, и все производители из Европы приезжают сюда, а завтра что-то другое. Это тоже импульс и ответ.

Или мы хотим стать восточноевропейским IT-хабом. В Восточной Европе такого центра нет. Кстати, с IT-сообществом мы сейчас этот вопрос очень глубоко прорабатываем. То есть мы же понимаем, что для IT-среды не всегда очень важно географическое размещение, но очень важно для экономики — где именно эти чувачки с компьютерами размещаются, в каком живут социуме, где тратят деньги и т.д.

Если Одесса сформулирует формат, что мы являемся центром развлечений, что в городе есть "город айтишников", то это очень крутая история для экономики. Если у нас из миллиона жителей будет хотя бы тридцать тысяч айтишников, это невероятный экономический кейс. К тому же ни для кого не секрет, что сейчас в айти-сфере и дальше будет самый высокий уровень оплаты труда. Это по аналогии, если ты миллионер и общаешься с бедными, то ты становишься бедным, а если общаешься с миллионерами, то ты тоже становишься миллионером.

Так же и в этом случае: в социуме появляется существенная доля богатых людей, и все вокруг станут тоже богаче. Следовательно, данный смысл надо найти. Конечно, EXPO не является 100%-ным ответом, это не панацея, а инструмент и импульс, который заставит нас всех придумать смысл. Если мы не придумаем, то упустим такую возможность.