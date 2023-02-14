"Только мы можем во время войны бороться за Экспо и выбрасывать москву": Роман Григоришин об имиджевом контрударе Одессы
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Заместитель председателя Одесской ОГА рассказал "Телеграфу" о перспективных выставочных шансах города и новых импульсах для развития
Несмотря на последствия российской агрессии и планы кремля атаковать Одессу, жемчужина украинского юга продолжает стойко держаться и наносить болезненные контрудары по россии.
Так, в конце прошлого года Одессе удалось выбить москву из short list городов, борющихся за право провести престижную международную выставку Экспо 2030. Таким образом, событие мирового масштаба и чрезвычайного значения может впервые за 200 лет пройти в Восточной Европе, в Украине.
О подготовке Одессы и страны к выставке, других конкурентах, а также шансах получить право на проведение выставки "Телеграф" поговорил с заместителем председателя Одесской областной государственной администрации Романом Григоришиным.
Предлагаем вашему вниманию первую часть интервью с Романом Григоришиным.
"Мы не имеем права сегодня сказать: "Нет, мы не думаем о будущем"
— В прошлом году Одесса осталась без одной из своих "визиток" — международного кинофестиваля. Также мы помним о судьбе финала Евровидения-2023, который должен был проходить в Украине. Так насколько, учитывая войну, уместно говорить о новых международных событиях в Украине и Одессе, в частности об EXPO 2030?
— Начну с того, что все происходящее делается ради будущего. ВСУ, народ, нация борются за самоидентификацию, за то, что показывают всему миру, что мы не часть Российской империи, а мы украинцы, мы отдельная нация со своей самоидентификацией. И погибшие, потерявшие своих близких, фактически принесли эту жертву ради будущего наших поколений.
Экспо — это тоже о будущее. О будущем Одессы и Украины. Мне кажется, мы не имеем права сегодня сказать: "Нет, мы не думаем о будущем". Мы сегодня занимаемся важными вещами. У каждого свой фронт, и он на своем месте борется за хорошее безопасное будущее для своих детей и будущих поколений.
Это хорошая параллель с Одесским кинофестивалем, которая говорит о том, что Одесса до войны была в известной степени центром больших событий. Международный фестиваль является тому ярким подтверждением. С другой стороны есть еще один такой нюанс: Одесса, к сожалению, никогда большие события не получала. Дважды Евровидение проходило в Киеве, Евро-2012 прошло мимо Одессы, и это обусловлено рядом факторов. Потому что обычно в Киеве относятся к Одессе как к самодостаточной территориальной единице, у которой есть порты, таможня, море, есть своя история, мультинациональная культура. То есть она, мол, самодостаточная. И Одесса из-за такого подхода, к сожалению, была обделена крупными международными событиями.
Однако в 2021 году такая ситуация была исправлена: и правительство, и президент поверили в нас, предоставив шанс Одессе, чтобы подать заявку на проведение Экспо 2030. Без преувеличения этот шаг — колоссальный шанс для города и для всей страны.
— Как, по вашей оценке, война в целом отразилась на внутреннем выставочном рынке, насколько он "просел" и как быстро после войны он сможет восстановиться?
— Я хотел бы отметить, что выставочный рынок не был хорошо развит в Украине. Как минимум не так, как мог бы. Мы занимаем топ-позиции по экспорту, но зато говорить, что в Украине проходит отраслевая выставка международного значения, хотя бы европейского, такого еще не было.
В Одессе вообще с этим тяжело, в городе даже нет выставочного комплекса. И это беда, которую Экспо 2030 сможет решить. Что касается рынка после войны, мне кажется, что здесь общая экономическая ситуация будет индикатором. Вообще все, что будет происходить с экономикой после войны, будет определять судьбу всех рынков, не только выставочных. Но мое личное убеждение и мой личный прогноз в том, что после нашей победы будет очень большая мода в мире на украинское. Мы уже получили бренд несокрушимой нации.
Я каждый день провожу встречи с дипломатами и международными партнерами, а они обычно говорят: "You are crazy nation". То есть, только мы можем во время войны и обстрелов писать презентации, бороться за Экспо, выбрасывать москву из этого процесса. Это какие-то невероятные вещи! Мне кажется, что будет колоссальный экономический хайп вокруг Украины, страна колоссально откроется для мира, для мировых капиталов, и это будет соответственно как производная, которая будет интерпретироваться на все отрасли. В том числе на выставочный бизнес.
А если в ноябре мы получим право на проведение Экспо 2030, то мне кажется, это будет супер импульсом для этой сферы. Мы планируем как раз в этой части общаться с отечественной Ассоциацией выставочного бизнеса, планируем с ними сотрудничество, чтобы обсудить дальнейшую судьбу рынка. Но ожидаем, что это произойдет уже ближе к решению по проекту Экспо 2030.
"У нас должен быть какой-то аргумент, что война не продлится еще 3-5 лет"
— В ноябре 2023 г. состоится голосование за страну, которая примет Международную выставку EXPO 2030. В голосовании примут участие 170 стран-членов Международного бюро выставок. Это значит, что у нас осталось меньше года, чтобы заручиться поддержкой не менее 86 стран. Как это сделать, и за счет чего Украина может убедить большинство государств для позитивного голосования?
— Здесь важно понимать принцип принятия решения. Оно принимается в международном бюро, являющемся международной организацией в системе ООН и в составе которой находится 171 страна-член. У каждой страны есть спецпредставитель. Очень часто этот спецпредставитель — посол этой конкретной страны во Франции (так как там находится штаб-квартира). Как правило, сначала принимается решение в каждом государстве отдельно путем директивы Министерства иностранных дел своему послу или представителю международного бюро с рейтингом-листом, как голосовать на первом, втором, третьем голосовании. Поэтому можно сказать, что это геополитическое голосование, а не люди, которые отдают свои голоса по sms, как на Евровидении.
Также отмечу, что голосуют не какие-либо функционеры, как происходит в УЕФА или ФИФА. Повторюсь, это геополитическое решение. Поэтому от геополитической ситуации, от ситуации с военной составляющей вообще с Украиной, с ее поддержкой в мире будет очень сильно зависеть наш шанс при принятии окончательного решения.
То есть будет зависеть очень сильно от ситуации на ноябрь месяц. Другими словами, если мы победим до конца осени, этот фактор, конечно, будет влиять на результаты голосования.
Я надеюсь на капитуляцию россии. И тогда темой номер один в международной среде будет "план Маршала" по восстановлению Украины. Очевидно, если мы попадем в этот период с голосованием по EXPO 2030, то очень трудно будет конкурентам перебить этот хайп. Если же ситуация будет такая, как сегодня, например, не дай Бог (то есть какая-то такая вязкая, непонятная, без перспектив), то нам будет трудно убедить мир. У нас должен быть какой-то аргумент, что война не продлится еще, скажем, три-пять лет. Ведь, например, если бы мы в 2023 году выиграли право на проведение выставки, а в 2024 г. уже начали проектировать, то в 2025-2026 гг. мы начали бы строительство. Таким образом, для международного сообщества нужно дать четкое понимание, что мы начнем строительство. Но сейчас в Украине война, играющая в минус против нас.
— Какие способы противодействовать этому минусу кроме военных факторов?
— На сегодняшний день мы в тесной коммуникации с МИДом. Совершенно все наши дипломаты и послы за границей получили соответствующие документы, инструкции, они прорабатывают позицию с государствами, где работают и базируются. Они работают, согласовывая позицию, и мы к концу этого месяца выйдем с предварительным пониманием, кто нас уже поддерживает, где есть пространство для маневра для переговоров, а где нам нет смысла тратить свое время.
Иными словами, это дипломатическая история, которая усугубляется определенными активностями. Да, мы запустим в этом месяце очень интересную международную кампанию с командой Андрея Федорива и Ярославой Гресь. Это только одна часть, только один инструмент, который мы можем использовать. В настоящее время данная тема обсуждается. Имею в виду специальную дипломатическую миссию Украины, которая поедет в турне по странам, где мы можем подобрать голоса, чтобы проявить уважение, провести непосредственные прямые переговоры с правительствами этих стран, чтобы убедить их.
— Какие главные конкуренты у нас и какова их готовность принимать выставку?
— У нас три конкурента — Рим (Италия), Пусан (Южная Корея) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Есть ряд факторов, которые играют не очень-то на пользу и Италии, и Южной Корее. В Италии Экспо было в 2015 году. Итальянцам очень трудно будет убедить, что прямо через 15 лет им нужно снова проводить Экспо. Все-таки история с международной выставкой, как с Олимпиадой. Она должна "путешествовать" и привлекать разные нации на разных континентах.
В Южной Корее, я бы сказал, более сложная ситуация. Во-первых, за период независимости Украины с 1991 г. у них дважды проводили Экспо, а во-вторых, в 2025-м состоится Экспо в Японии, прямо рядом в соседней стране. Когда мы общаемся с международными партнерами и дипломатами, они также согласны с этим аргументом. То есть эта выставка должна "путешествовать", так что было бы правильно, чтобы каждый цикл — каждые пять лет — менялся континент.
Самым тяжелым и серьезным конкурентом мы считаем Саудовскую Аравию. В первую очередь из-за их ресурсной способности. Можно сказать, что там это как мечта высшего руководства Саудовской Аравии провести EXPO 2030. Для них это финальная точка, и есть даже целая стратегия Vision 2030. У СА — 15-летняя стратегия, которую они запустили в 2015 г., и по их убеждением, EXPO 2030 должно состояться именно в них. Потому эта страна для нас серьезный конкурент.
Конечно, с другой стороны, против них играет история. Например, в 2021 г. была выставка в Дубае. Против них также играет кейс, к которому приходит мировое сообщество, что, возможно, уже достаточно "продавать" большие события в арабский мир. Да, арабы все делают на уровне, но этот олимпийский принцип мультикультурности теряется. Ты можешь просто "купить" событие. Очевидно, что это неправильно, и ряд стран может против этого бунтовать. Именно поэтому в данном вопросе должен быть баланс. Но все равно мы считаем, что сейчас для нас они самые сильные соперники.
"Одесса может быть крутой логистической цепочкой"
— Зачем вообще Украине бороться за проведение Экспо?
— Для Украины, во-первых, это колоссальная возможность привлечения ресурсов; во-вторых, — колоссальная имиджевая возможность и чрезвычайное символическое событие. Я объясню, что имею в виду на таком примере: сейчас мы находимся, как на передовой со стороны добра, борясь против зла. То есть, так воспринимается Украина в цивилизованном мире, и мы такие могучие и несгибаемые сдерживаем это зло, чтобы оно не распространялось дальше. Мы платим высокую цену.
Как я уже говорил выше, сейчас в мире обсуждаются планы восстановления Украины и участие в этом восстановлении всего цивилизованного сообщества. Следовательно, было бы очень логично, очевидной историей, когда мы на стороне добра побеждаем, а затем цивилизованный мир объединяется и каждый игрок понемногу нам помогает в какой-то части. Кто-то возьмет опеку над каким-то украинским регионом, какой-то город отстраивают, а затем в Украину, в Одессу, как символ несокрушимости, весь мир приезжает в 2030 году. И увидит восстановленную, перестроенную Украину.
Это будет как прецедент, как имеющийся факт победы демократии, добра, правильных ценностей над злом. Это демонстрация единения всех усилий вокруг страны, у которой беда. Такой подход будет хорошей демонстрацией для всех других стран мира, что вам нужно быть в демократическом лагере (в правильном лагере), думать о правах человека, развитии личности, обеспечении прав граждан и т.д. Тогда же, если у вас не дай Бог будет беда со злом, мы так же объединимся вокруг вас.
Наконец, это символическая история, которая даст нам невероятный экономический толчок. Мы понимаем, что подготовка к EXPO — пять лет строительства, дополнительные рабочие места, перестройка инфраструктуры, логистики, соединения внутри Украины регионов с Одессой и Одессы с Европой. Потому что, будем откровенны, такое соединение не самое лучшее на сегодняшний день.
Одесса может быть крутой логистической цепочкой. Мы привыкли, что традиционно у нас связь с Европой через Западную Украину. Однако не будем забывать, что в Одессе тоже есть связь с Европой через Дунай. То есть это можно выстроить, настроить эти перспективные транспортные коридоры и т.д. Кроме того, такой логистический маршрут, как туристический, может принести огромный толчок, как для южного региона, так и в целом для Украины.
Продолжение интервью с Романом Григоришиным читайте вскоре.