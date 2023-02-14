"Только мы можем во время войны бороться за Экспо и выбрасывать москву": Роман Григоришин об имиджевом контрударе Одессы

Заместитель председателя Одесской ОГА рассказал "Телеграфу" о перспективных выставочных шансах города и новых импульсах для развития

Несмотря на последствия российской агрессии и планы кремля атаковать Одессу, жемчужина украинского юга продолжает стойко держаться и наносить болезненные контрудары по россии.

Так, в конце прошлого года Одессе удалось выбить москву из short list городов, борющихся за право провести престижную международную выставку Экспо 2030. Таким образом, событие мирового масштаба и чрезвычайного значения может впервые за 200 лет пройти в Восточной Европе, в Украине.

О подготовке Одессы и страны к выставке, других конкурентах, а также шансах получить право на проведение выставки "Телеграф" поговорил с заместителем председателя Одесской областной государственной администрации Романом Григоришиным.

Предлагаем вашему вниманию первую часть интервью с Романом Григоришиным.

"Мы не имеем права сегодня сказать: "Нет, мы не думаем о будущем"

— В прошлом году Одесса осталась без одной из своих "визиток" — международного кинофестиваля. Также мы помним о судьбе финала Евровидения-2023, который должен был проходить в Украине. Так насколько, учитывая войну, уместно говорить о новых международных событиях в Украине и Одессе, в частности об EXPO 2030?

— Начну с того, что все происходящее делается ради будущего. ВСУ, народ, нация борются за самоидентификацию, за то, что показывают всему миру, что мы не часть Российской империи, а мы украинцы, мы отдельная нация со своей самоидентификацией. И погибшие, потерявшие своих близких, фактически принесли эту жертву ради будущего наших поколений.

Экспо — это тоже о будущее. О будущем Одессы и Украины. Мне кажется, мы не имеем права сегодня сказать: "Нет, мы не думаем о будущем". Мы сегодня занимаемся важными вещами. У каждого свой фронт, и он на своем месте борется за хорошее безопасное будущее для своих детей и будущих поколений.

Это хорошая параллель с Одесским кинофестивалем, которая говорит о том, что Одесса до войны была в известной степени центром больших событий. Международный фестиваль является тому ярким подтверждением. С другой стороны есть еще один такой нюанс: Одесса, к сожалению, никогда большие события не получала. Дважды Евровидение проходило в Киеве, Евро-2012 прошло мимо Одессы, и это обусловлено рядом факторов. Потому что обычно в Киеве относятся к Одессе как к самодостаточной территориальной единице, у которой есть порты, таможня, море, есть своя история, мультинациональная культура. То есть она, мол, самодостаточная. И Одесса из-за такого подхода, к сожалению, была обделена крупными международными событиями.

Однако в 2021 году такая ситуация была исправлена: и правительство, и президент поверили в нас, предоставив шанс Одессе, чтобы подать заявку на проведение Экспо 2030. Без преувеличения этот шаг — колоссальный шанс для города и для всей страны.

— Как, по вашей оценке, война в целом отразилась на внутреннем выставочном рынке, насколько он "просел" и как быстро после войны он сможет восстановиться?

— Я хотел бы отметить, что выставочный рынок не был хорошо развит в Украине. Как минимум не так, как мог бы. Мы занимаем топ-позиции по экспорту, но зато говорить, что в Украине проходит отраслевая выставка международного значения, хотя бы европейского, такого еще не было.

В Одессе вообще с этим тяжело, в городе даже нет выставочного комплекса. И это беда, которую Экспо 2030 сможет решить. Что касается рынка после войны, мне кажется, что здесь общая экономическая ситуация будет индикатором. Вообще все, что будет происходить с экономикой после войны, будет определять судьбу всех рынков, не только выставочных. Но мое личное убеждение и мой личный прогноз в том, что после нашей победы будет очень большая мода в мире на украинское. Мы уже получили бренд несокрушимой нации.

Роман Григоришин: "В мире сейчас обсуждаются планы обновления Украины"

Я каждый день провожу встречи с дипломатами и международными партнерами, а они обычно говорят: "You are crazy nation". То есть, только мы можем во время войны и обстрелов писать презентации, бороться за Экспо, выбрасывать москву из этого процесса. Это какие-то невероятные вещи! Мне кажется, что будет колоссальный экономический хайп вокруг Украины, страна колоссально откроется для мира, для мировых капиталов, и это будет соответственно как производная, которая будет интерпретироваться на все отрасли. В том числе на выставочный бизнес.

А если в ноябре мы получим право на проведение Экспо 2030, то мне кажется, это будет супер импульсом для этой сферы. Мы планируем как раз в этой части общаться с отечественной Ассоциацией выставочного бизнеса, планируем с ними сотрудничество, чтобы обсудить дальнейшую судьбу рынка. Но ожидаем, что это произойдет уже ближе к решению по проекту Экспо 2030.

"У нас должен быть какой-то аргумент, что война не продлится еще 3-5 лет"

— В ноябре 2023 г. состоится голосование за страну, которая примет Международную выставку EXPO 2030. В голосовании примут участие 170 стран-членов Международного бюро выставок. Это значит, что у нас осталось меньше года, чтобы заручиться поддержкой не менее 86 стран. Как это сделать, и за счет чего Украина может убедить большинство государств для позитивного голосования?

— Здесь важно понимать принцип принятия решения. Оно принимается в международном бюро, являющемся международной организацией в системе ООН и в составе которой находится 171 страна-член. У каждой страны есть спецпредставитель. Очень часто этот спецпредставитель — посол этой конкретной страны во Франции (так как там находится штаб-квартира). Как правило, сначала принимается решение в каждом государстве отдельно путем директивы Министерства иностранных дел своему послу или представителю международного бюро с рейтингом-листом, как голосовать на первом, втором, третьем голосовании. Поэтому можно сказать, что это геополитическое голосование, а не люди, которые отдают свои голоса по sms, как на Евровидении.

Также отмечу, что голосуют не какие-либо функционеры, как происходит в УЕФА или ФИФА. Повторюсь, это геополитическое решение. Поэтому от геополитической ситуации, от ситуации с военной составляющей вообще с Украиной, с ее поддержкой в мире будет очень сильно зависеть наш шанс при принятии окончательного решения.

"После нашей победы будет очень большая мода в мире на украинское"

То есть будет зависеть очень сильно от ситуации на ноябрь месяц. Другими словами, если мы победим до конца осени, этот фактор, конечно, будет влиять на результаты голосования.

Я надеюсь на капитуляцию россии. И тогда темой номер один в международной среде будет "план Маршала" по восстановлению Украины. Очевидно, если мы попадем в этот период с голосованием по EXPO 2030, то очень трудно будет конкурентам перебить этот хайп. Если же ситуация будет такая, как сегодня, например, не дай Бог (то есть какая-то такая вязкая, непонятная, без перспектив), то нам будет трудно убедить мир. У нас должен быть какой-то аргумент, что война не продлится еще, скажем, три-пять лет. Ведь, например, если бы мы в 2023 году выиграли право на проведение выставки, а в 2024 г. уже начали проектировать, то в 2025-2026 гг. мы начали бы строительство. Таким образом, для международного сообщества нужно дать четкое понимание, что мы начнем строительство. Но сейчас в Украине война, играющая в минус против нас.

— Какие способы противодействовать этому минусу кроме военных факторов?

— На сегодняшний день мы в тесной коммуникации с МИДом. Совершенно все наши дипломаты и послы за границей получили соответствующие документы, инструкции, они прорабатывают позицию с государствами, где работают и базируются. Они работают, согласовывая позицию, и мы к концу этого месяца выйдем с предварительным пониманием, кто нас уже поддерживает, где есть пространство для маневра для переговоров, а где нам нет смысла тратить свое время.

Иными словами, это дипломатическая история, которая усугубляется определенными активностями. Да, мы запустим в этом месяце очень интересную международную кампанию с командой Андрея Федорива и Ярославой Гресь. Это только одна часть, только один инструмент, который мы можем использовать. В настоящее время данная тема обсуждается. Имею в виду специальную дипломатическую миссию Украины, которая поедет в турне по странам, где мы можем подобрать голоса, чтобы проявить уважение, провести непосредственные прямые переговоры с правительствами этих стран, чтобы убедить их.

— Какие главные конкуренты у нас и какова их готовность принимать выставку?

— У нас три конкурента — Рим (Италия), Пусан (Южная Корея) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Есть ряд факторов, которые играют не очень-то на пользу и Италии, и Южной Корее. В Италии Экспо было в 2015 году. Итальянцам очень трудно будет убедить, что прямо через 15 лет им нужно снова проводить Экспо. Все-таки история с международной выставкой, как с Олимпиадой. Она должна "путешествовать" и привлекать разные нации на разных континентах.

В Южной Корее, я бы сказал, более сложная ситуация. Во-первых, за период независимости Украины с 1991 г. у них дважды проводили Экспо, а во-вторых, в 2025-м состоится Экспо в Японии, прямо рядом в соседней стране. Когда мы общаемся с международными партнерами и дипломатами, они также согласны с этим аргументом. То есть эта выставка должна "путешествовать", так что было бы правильно, чтобы каждый цикл — каждые пять лет — менялся континент.

Самым тяжелым и серьезным конкурентом мы считаем Саудовскую Аравию. В первую очередь из-за их ресурсной способности. Можно сказать, что там это как мечта высшего руководства Саудовской Аравии провести EXPO 2030. Для них это финальная точка, и есть даже целая стратегия Vision 2030. У СА — 15-летняя стратегия, которую они запустили в 2015 г., и по их убеждением, EXPO 2030 должно состояться именно в них. Потому эта страна для нас серьезный конкурент.

Конечно, с другой стороны, против них играет история. Например, в 2021 г. была выставка в Дубае. Против них также играет кейс, к которому приходит мировое сообщество, что, возможно, уже достаточно "продавать" большие события в арабский мир. Да, арабы все делают на уровне, но этот олимпийский принцип мультикультурности теряется. Ты можешь просто "купить" событие. Очевидно, что это неправильно, и ряд стран может против этого бунтовать. Именно поэтому в данном вопросе должен быть баланс. Но все равно мы считаем, что сейчас для нас они самые сильные соперники.

"Одесса может быть крутой логистической цепочкой"

— Зачем вообще Украине бороться за проведение Экспо?

— Для Украины, во-первых, это колоссальная возможность привлечения ресурсов; во-вторых, — колоссальная имиджевая возможность и чрезвычайное символическое событие. Я объясню, что имею в виду на таком примере: сейчас мы находимся, как на передовой со стороны добра, борясь против зла. То есть, так воспринимается Украина в цивилизованном мире, и мы такие могучие и несгибаемые сдерживаем это зло, чтобы оно не распространялось дальше. Мы платим высокую цену.

Как я уже говорил выше, сейчас в мире обсуждаются планы восстановления Украины и участие в этом восстановлении всего цивилизованного сообщества. Следовательно, было бы очень логично, очевидной историей, когда мы на стороне добра побеждаем, а затем цивилизованный мир объединяется и каждый игрок понемногу нам помогает в какой-то части. Кто-то возьмет опеку над каким-то украинским регионом, какой-то город отстраивают, а затем в Украину, в Одессу, как символ несокрушимости, весь мир приезжает в 2030 году. И увидит восстановленную, перестроенную Украину.

Это будет как прецедент, как имеющийся факт победы демократии, добра, правильных ценностей над злом. Это демонстрация единения всех усилий вокруг страны, у которой беда. Такой подход будет хорошей демонстрацией для всех других стран мира, что вам нужно быть в демократическом лагере (в правильном лагере), думать о правах человека, развитии личности, обеспечении прав граждан и т.д. Тогда же, если у вас не дай Бог будет беда со злом, мы так же объединимся вокруг вас.

Наконец, это символическая история, которая даст нам невероятный экономический толчок. Мы понимаем, что подготовка к EXPO — пять лет строительства, дополнительные рабочие места, перестройка инфраструктуры, логистики, соединения внутри Украины регионов с Одессой и Одессы с Европой. Потому что, будем откровенны, такое соединение не самое лучшее на сегодняшний день.

Одесса может быть крутой логистической цепочкой. Мы привыкли, что традиционно у нас связь с Европой через Западную Украину. Однако не будем забывать, что в Одессе тоже есть связь с Европой через Дунай. То есть это можно выстроить, настроить эти перспективные транспортные коридоры и т.д. Кроме того, такой логистический маршрут, как туристический, может принести огромный толчок, как для южного региона, так и в целом для Украины.

Продолжение интервью с Романом Григоришиным читайте вскоре.