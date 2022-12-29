"Катька" всё: в Одессе сносят скандальный памятник Екатерине II (видео)

Также в городе снесли и памятник Суворову

Спустя месяц после того, как городской исполнительный комитет принял решение о демонтаже памятника российской императрице Екатерине II, работы по сносу начались.

Видеозаписью, на которой виден процесс демонтажа обнародовал в своем телеграм-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Как видно на видео, с памятника уже сняли табличку, а также часть статуй.

"Одесса избавляется от памятника Екатерине 2. На нашей земле нет места символам убийц", — прокомментировал ситуацию активист Сергей Стерненко.

Тем временем нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что вместе с памятником Екатерине II убрали и памятник Александру Суворову с Поселка Котовского, а позже появилось и видео, подтверждающее его слова.

Как сообщалось ранее, украинцы давно хотели снести скандальный памятник и для этого даже создавали петиции на сайте президента, однако местная мэрия, включая городского главу Геннадия Труханова, отказывалась это делать.

С началом российского вторжения эта тема поднялась более остро и после проведенного онлайн-голосования решение о сносе все же было принято.

В начале ноября памятник обнесли фанерным ограждением, на котором появилась табличка, что его готовят к демонтажу.