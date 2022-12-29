"Катька" все: в Одесі зносять скандальну пам’ятку Катерині II (відео)

Також у місті знесли й пам’ятник Суворову

Через місяць після того, як міський виконавчий комітет ухвалив рішення про демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині II, роботи зі знесення почалися.

Відеозаписом, на якому видно процес демонтажу, оприлюднив у своєму телеграм-каналі спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Як бачимо на відео, з пам’ятника вже зняли табличку, а також частину статуй.

"Одеса позбувається пам’ятника Єкатєріні 2. На нашій землі немає місця символам вбивць", — прокоментував ситуацію активіст Сергій Стерненко.

Тим часом нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що разом із пам’ятником Катерині ІІ прибрали і пам’ятник Олександру Суворову з селища Котовського, а пізніше з’явилося і відео, яке підтверджує його слова.

Як повідомлялося раніше, українці давно хотіли знести скандальну пам’ятку і для цього навіть створювали петиції на сайті президента, проте місцева мерія, включаючи міського голову Геннадія Труханова, відмовлялася це робити.

З початком російського вторгнення ця тема піднялася більш гостро і після проведеного онлайн-голосування рішення про знесення все ж таки було прийнято.

На початку листопада пам’ятник обнесли фанерною огорожею, на якій з’явилася табличка, яку готують до демонтажу.