Оккупанты обстреляли многоэтажку в Покровске: очень много пострадавших (фото, видео)

Под завалами еще есть люди

Утром в среду, 15 февраля, российские военные обстреляли Покровск Донецкой области, в результате чего была повреждена жилая многоэтажка и пострадало много людей.

Как сообщает руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, обстрел осуществили из РСЗО "Смерч". Было попадание в пятиэтажный дом, в результате чего почти полностью разрушились верхние этажи в 1 и 2 подъездах.

На сейчас известно о 12 пострадавших мирных жителях, одного из которых с серьезными травмами санитарной авиацией отправили в Днепр. Под завалами еще может быть по меньшей мере два человека. Продолжаются спасательные работы.

Пятого этажа будто бы и не было

Как видно на фото и видео с места событий, масштабы разрушений впечатляют.

Пострадали квартиры вплоть до второго этажа

Задело и припаркованные авто

На месте событий работают прокуроры, правоохранители и спасатели. Офис генпрокурора отмечает, что уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Стоит заметить, что Покровск находится довольно близко к зоне боевых действий, — оттуда всего около 50 километров до линии фронта.

Покровск в Донецкой области на карте боевых действий 15.02.2023

Известный факт, что российские оккупанты регулярно терроризируют жителей прифронтовых территорий. Как сообщал "Телеграф", только накануне серьезно обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего тоже пострадали люди.