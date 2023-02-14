В Донецкой области российская ракета попала в гуманитарный пункт — эксклюзивные фото и видео разрушений

В результате взрыва поврежден дворец культуры, где сейчас работает Центр выдачи гуманитарной помощи.

Днем 14 февраля российские войска нанесли ракетные удары по Донецкой области. Под удар врага попали Константиновка и Краматорск.

В Константиновке повредили дворец культуры, где оказывают гуманитарную помощь, пострадал гражданский человек. В Краматорске попали в помещение медицинского учреждения.

"Попали в центр выдачи гуманитарной помощи. Ранение получил проходивший мимо мужчина. Ему оказывается медицинская помощь", — сообщил заместитель начальника военной администрации Николай Терещенко.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия в Константиновке и показал последствия российских обстрелов.

Снаряд упал прямо перед входом во дворец культуры, где сейчас работает Центр выдачи гуманитарной помощи. В результате взрыва пострадала площадка перед входом, вылетели окна и двери.

Оккупанты обстреляли Константиновку

Поврежден дворец культуры

Поврежден дворец культуры

Сейчас здесь работает Центр выдачи гуманитарной помощи

Снаряд упал прямо перед входом в здание

Образовалась огромная воронка

Из-за взрыва вылетели окна и двери

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, 10 февраля российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по украинским городам. Несколько "прилетов" было зафиксировано в Харькове.

Обстреляли и Запорожье – атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Отметим, что эксперты прогнозируют новый вероятный массированный обстрел на годовщину полномасштабного вторжения россии.Оккупанты могут устроить ракетную атаку 24 февраля 2023 года.