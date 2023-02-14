Укр

В Донецкой области российская ракета попала в гуманитарный пункт — эксклюзивные фото и видео разрушений

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Дворец культуры в Константиновке после обстрела 14 февраля Новость обновлена 14 февраля 2023, 18:55
Дворец культуры в Константиновке после обстрела 14 февраля. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В результате взрыва поврежден дворец культуры, где сейчас работает Центр выдачи гуманитарной помощи.

Днем 14 февраля российские войска нанесли ракетные удары по Донецкой области. Под удар врага попали Константиновка и Краматорск.

В Константиновке повредили дворец культуры, где оказывают гуманитарную помощь, пострадал гражданский человек. В Краматорске попали в помещение медицинского учреждения.

"Попали в центр выдачи гуманитарной помощи. Ранение получил проходивший мимо мужчина. Ему оказывается медицинская помощь", — сообщил заместитель начальника военной администрации Николай Терещенко.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия в Константиновке и показал последствия российских обстрелов.

Снаряд упал прямо перед входом во дворец культуры, где сейчас работает Центр выдачи гуманитарной помощи. В результате взрыва пострадала площадка перед входом, вылетели окна и двери.

Обстрел Константиновки 14 февраля 2023
Оккупанты обстреляли Константиновку
Обстрел Константиновки 14 февраля 2023
Поврежден дворец культуры
Обстрел Константиновки 14 февраля 2023
Обстрел Константиновки 14 февраля 2023
Поврежден дворец культуры
Обстрел Константиновки 14 февраля 2023
Сейчас здесь работает Центр выдачи гуманитарной помощи
Обстрел Константиновки 14 февраля 2023
Снаряд упал прямо перед входом в здание
Обстрел Константиновки 14 февраля 2023
Образовалась огромная воронка
Обстрел Константиновки 14 февраля 2023
Из-за взрыва вылетели окна и двери

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, 10 февраля российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по украинским городам. Несколько "прилетов" было зафиксировано в Харькове.

Обстреляли и Запорожье – атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Отметим, что эксперты прогнозируют новый вероятный массированный обстрел на годовщину полномасштабного вторжения россии.Оккупанты могут устроить ракетную атаку 24 февраля 2023 года.

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#Донецкая область #Обстрел #россияя