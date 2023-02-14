В Донецкой области российская ракета попала в гуманитарный пункт — эксклюзивные фото и видео разрушений
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В результате взрыва поврежден дворец культуры, где сейчас работает Центр выдачи гуманитарной помощи.
Днем 14 февраля российские войска нанесли ракетные удары по Донецкой области. Под удар врага попали Константиновка и Краматорск.
В Константиновке повредили дворец культуры, где оказывают гуманитарную помощь, пострадал гражданский человек. В Краматорске попали в помещение медицинского учреждения.
"Попали в центр выдачи гуманитарной помощи. Ранение получил проходивший мимо мужчина. Ему оказывается медицинская помощь", — сообщил заместитель начальника военной администрации Николай Терещенко.
Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия в Константиновке и показал последствия российских обстрелов.
Снаряд упал прямо перед входом во дворец культуры, где сейчас работает Центр выдачи гуманитарной помощи. В результате взрыва пострадала площадка перед входом, вылетели окна и двери.
Фото и видео: Ян Доброносов
Напомним, 10 февраля российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по украинским городам. Несколько "прилетов" было зафиксировано в Харькове.
Обстреляли и Запорожье – атаковали объекты энергетической инфраструктуры.
Отметим, что эксперты прогнозируют новый вероятный массированный обстрел на годовщину полномасштабного вторжения россии.Оккупанты могут устроить ракетную атаку 24 февраля 2023 года.