Блогер и бизнесмен Роман Шрайк спрогнозировал новые ракетные удары по Украине и рассказал, чем россия может снова атаковать

Сегодня был 14-й массовый обстрел инфраструктуры:

10.10 — 80 ракет,

11.10 — 28,

22.10 — 33,

31.10 — 50,

15.11 — 96,

17.11 — 20,

23.11 — 67,

05.12 — 70,

16.12 — 76,

29.12 — 70,

31.12 — 20,

14.01 — 38 (из них 23 Калибра, Х-101, Х-555)

26.01 — 56

10.02 — 71

Напомню, что С-300/400, которыми кошмарят приграничные и прифронтовые города, в эту статистику не попадают. С предыдущего обстрела прошло 15 дней, это чуть больше, чем обычно (11-14 дней). Исходя из данных ГУР МО и Воздушных Сил, на этот момент у рашистов осталось:

97 часто используемых ракет Калибр, Х-101, Х-555,

343 ракеты Х-29, 31, 35, 58, 59,

157 ракет Х-22, 32,

53 Кинжала.

Большее значение имеют ракеты из первого пункта (остальные массово не запускаются), их и будем подсчитывать. Статистика последних пусков неустойчива (23, 49, 71 ракета). Поэтому предположим 2 сценария.

Сценарий 1: попытка запусков по 70 ракет 2 раза в месяц.

25 февраля — 70 ракет.

12 марта — 52 ракеты (больше нету).

дальше по 25 ракет 2 раза в месяц (согласно темпов производства).

Сценарий 2: попытка запусков по 50 ракет 2 раза в месяц.

25 февраля — 50 ракет.

12 марта — 50 ракет.

27 марта — 47 ракет (больше нету).

дальше по 25 ракет 2 раза в месяц (согласно темпов производства).

Напоследок напомню, что эти расчеты основаны на данных ГУР, МО и Воздушных сил. Если в них есть ошибки, то и расчеты могут быть неверны. Проверить это мы сможем уже в марте-апреле.