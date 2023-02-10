Новый обстрел Украины: продолжать россия может по двум сценариям - Роман Шрайк
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Блогер и бизнесмен Роман Шрайк спрогнозировал новые ракетные удары по Украине и рассказал, чем россия может снова атаковать
Сегодня был 14-й массовый обстрел инфраструктуры:
- 10.10 — 80 ракет,
- 11.10 — 28,
- 22.10 — 33,
- 31.10 — 50,
- 15.11 — 96,
- 17.11 — 20,
- 23.11 — 67,
- 05.12 — 70,
- 16.12 — 76,
- 29.12 — 70,
- 31.12 — 20,
- 14.01 — 38 (из них 23 Калибра, Х-101, Х-555)
- 26.01 — 56
- 10.02 — 71
Напомню, что С-300/400, которыми кошмарят приграничные и прифронтовые города, в эту статистику не попадают. С предыдущего обстрела прошло 15 дней, это чуть больше, чем обычно (11-14 дней). Исходя из данных ГУР МО и Воздушных Сил, на этот момент у рашистов осталось:
- 97 часто используемых ракет Калибр, Х-101, Х-555,
- 343 ракеты Х-29, 31, 35, 58, 59,
- 157 ракет Х-22, 32,
- 53 Кинжала.
Большее значение имеют ракеты из первого пункта (остальные массово не запускаются), их и будем подсчитывать. Статистика последних пусков неустойчива (23, 49, 71 ракета). Поэтому предположим 2 сценария.
Сценарий 1: попытка запусков по 70 ракет 2 раза в месяц.
- 25 февраля — 70 ракет.
- 12 марта — 52 ракеты (больше нету).
- дальше по 25 ракет 2 раза в месяц (согласно темпов производства).
Сценарий 2: попытка запусков по 50 ракет 2 раза в месяц.
- 25 февраля — 50 ракет.
- 12 марта — 50 ракет.
- 27 марта — 47 ракет (больше нету).
- дальше по 25 ракет 2 раза в месяц (согласно темпов производства).
Напоследок напомню, что эти расчеты основаны на данных ГУР, МО и Воздушных сил. Если в них есть ошибки, то и расчеты могут быть неверны. Проверить это мы сможем уже в марте-апреле.
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