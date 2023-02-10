Укр

Новый обстрел Украины: продолжать россия может по двум сценариям - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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у россии заканчиваются запасы крылатых ракет Новость обновлена 10 февраля 2023, 19:57
у россии заканчиваются запасы крылатых ракет. Фото Иллюстративное фото

Блогер и бизнесмен Роман Шрайк спрогнозировал новые ракетные удары по Украине и рассказал, чем россия может снова атаковать

Сегодня был 14-й массовый обстрел инфраструктуры:

  • 10.10 — 80 ракет,
  • 11.10 — 28,
  • 22.10 — 33,
  • 31.10 — 50,
  • 15.11 — 96,
  • 17.11 — 20,
  • 23.11 — 67,
  • 05.12 — 70,
  • 16.12 — 76,
  • 29.12 — 70,
  • 31.12 — 20,
  • 14.01 — 38 (из них 23 Калибра, Х-101, Х-555)
  • 26.01 — 56
  • 10.02 — 71

Напомню, что С-300/400, которыми кошмарят приграничные и прифронтовые города, в эту статистику не попадают. С предыдущего обстрела прошло 15 дней, это чуть больше, чем обычно (11-14 дней). Исходя из данных ГУР МО и Воздушных Сил, на этот момент у рашистов осталось:

  • 97 часто используемых ракет Калибр, Х-101, Х-555,
  • 343 ракеты Х-29, 31, 35, 58, 59,
  • 157 ракет Х-22, 32,
  • 53 Кинжала.

Большее значение имеют ракеты из первого пункта (остальные массово не запускаются), их и будем подсчитывать. Статистика последних пусков неустойчива (23, 49, 71 ракета). Поэтому предположим 2 сценария.

Сценарий 1: попытка запусков по 70 ракет 2 раза в месяц.

  • 25 февраля — 70 ракет.
  • 12 марта — 52 ракеты (больше нету).
  • дальше по 25 ракет 2 раза в месяц (согласно темпов производства).

Сценарий 2: попытка запусков по 50 ракет 2 раза в месяц.

  • 25 февраля — 50 ракет.
  • 12 марта — 50 ракет.
  • 27 марта — 47 ракет (больше нету).
  • дальше по 25 ракет 2 раза в месяц (согласно темпов производства).

Напоследок напомню, что эти расчеты основаны на данных ГУР, МО и Воздушных сил. Если в них есть ошибки, то и расчеты могут быть неверны. Проверить это мы сможем уже в марте-апреле.

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Теги:
#Россия #Обстрел #Ракетный удар #Ракетная атака