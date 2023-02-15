Война — день 357: оккупанты концентрируют силы на Угледаре, но несут тяжелые потери

Оперативно о главном 15 февраля

Полномасштабная война россии против Украины длится 357 дней. Россияне продолжают наступление в Донецкой области, направляя основные усилия на Угледар и бросая туда остатки бойцов Северного флота и мобилизированных военных. Впрочем, аналитики считают, что это вряд ли позволит им создать достаточное усилие для продавливания линии обороны ВСУ, однако это может истощить силы украинских военных. В США тем временем говорят, что весной для Украины откроется окно возможностей, чтобы перехватить инициативу.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне начали спускать воду с Каховского водохранилища, чтобы лишить жителей, которые получают воду из Днепра, доступа к воде. Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль

С данными за 12 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 354: россия начала наступление на Донбассе, но несет тяжелые потери.

О происходившем 13 февраля читайте в материале: Война — день 355: войска рф атакуют на Донбассе и обстреливают мирные города

Информация за 14 февраля доступна в сводке: Война — день 356: встреча "Рамштайн-9" и продолжение наступления оккупантов на Донбассе