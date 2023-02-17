Под Соледаром героически погиб украинский боец-чемпион

Спортсмен активно занимался украинскими единоборствами

В боях под Соледаром (Донецкая область) погиб украинский военный, доброволец спецподразделения KRAKEN Главного управления разведки Министерства обороны Украины, призер чемпионата Украины по хортингу Кирилл Баев.

Об этом сообщает сайт "Янголи спорту". Спортсмен активно занимался единоборствами, в частности украинским хортингом.

Баев родился в Харькове 14 июня 2001 года. С 2011 года Кирилл начал заниматься единоборствами, которым посвятил большую часть своей спортивной карьеры. С 2011 по 2015 год занимался борьбой дзюдо в Спортивном клубе "Слобожанец", а с 2015 по 2018 год попробовал себя в ММА. Был многократным чемпионом Харьковской области по казацкому бою, чемпионом Украины по казацкому бою, обладателем кубка мира по казацкому бою и призером чемпионата мира, призером чемпионата Украины по хортингу. Провел более 40 любительских боев, защищая цвета Спортивного клуба "Воин". В 2016 году стал кандидатом в мастера спорта по казацкому бою.

Кирилл героически погиб 14 января 2023 во время штурма вблизи города Соледар.

Справка: Хортинг — это современное украинское боевое искусство, название которого происходит от названия острова Хортица, где располагалась Запорожская Сечь.

Напомним, В боях за Херсон погиб старший лейтенант Национальной гвардии, чемпион мира по хортингу Валерий Скоренцов. А в бою под Сватово (Луганская область) оккупанты убили известного тренера и судью по самбо Игоря Чечинова.