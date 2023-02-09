Перемалывают врага под Соледаром: эпичное видео с передовой показали бойцы ВСУ

Украинские защитники продолжают показывать блестящие результаты

На востоке Украины продолжаются тяжелые бои под Соледаром. Наши защитники уничтожают врага, не оставляя российским оккупантам ни единого шанса. В сети появилось видео, на котором бойцы Батальона К-2 знаменитой 54ОМБр показали прямо с передовой, как проходит сражение с захватчиками и как на самом деле выглядит война.

Военные успешно осуществляют штурм позиции "вагнеровцев" под Соледаром. Им удалось уничтожить взводный опорный пункт, в котором насчитывалось от 10 до 30 военнослужащих противника. Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале Боевой группы К-2 54 ОМБр.

Вместе с тем бойцы показали, как они захватили передовые окопы российских захватчиков на том же направлении и взяли под контроль вражеский опорный пункт.

"На видео вы увидите как действуют наши пехотинцы при близком контакте с врагом, так и работу бронированной техники прикрытия", — отметили военные в описании под роликом.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Бои за каждый сантиметр украинской земли, на который покушаются российские оккупанты, дают нашим военным невероятно тяжело. Но в то же время у наших защитников всегда есть огромная поддержка со стороны украинцев.

В комментариях под этим видео пользователи поблагодарили воинов за титанический труд и их волю к победе над захватчиками. Украинцы подчеркнули, что наши защитники действительно являются настоящими профессионалами своего дела. На видео работа бойцов отлично скоординирована и слажена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты начали крупное наступление в Луганской области. Вдоль линии Сватово — Кременная в течение последней недели было замечено увеличение темпов операций, проводимых врагом. Для наступления были направлены части нескольких дивизий.