Під Соледаром героїчно загинув український боєць-чемпіон

Спортсмен активно займався українськими єдиноборствами

У боях під Соледаром (Донецька область) загинув український військовий, доброволець спецпідрозділу KRAKEN Головного управління розвідки Міністерства оборони України, призер чемпіонату України з хортингу Кирило Баєв.

Про це повідомляє сайт "Янголи спорту". Спортсмен активно займався єдиноборствами, зокрема українським хортингом.

Баєв народився у Харкові 14 червня 2001 року. З 2011 року Кирило почав займатися єдиноборствами, яким присвятив більшу частину своєї спортивної кар’єри. З 2011 по 2015 рік займався боротьбою дзюдо в Спортивному клубі "Слобожанець", а з 2015 по 2018 спробував себе в ММА. Був багаторазовим чемпіоном Харківської області з козацького бою, чемпіоном України з козацького бою, володарем кубка світу з козацького бою та призером чемпіонату світу, призером чемпіонату України з хортингу. Провів понад 40 аматорських боїв, захищаючи кольори Спортивного клубу "Воїн". У 2016 році став кандидатом у майстри спорту з козацького бою.

Кирило героїчно загинув 14 січня 2023 року під час штурму поблизу міста Соледар.

Довідка: Хортинг — це сучасне українське бойове мистецтво, назва якого походить від назви острова Хортиця, де розташовувалась Запорізька Січ.

Нагадаємо, У боях за Херсон загинув старший лейтенант Національної гвардії, чемпіон світу з хортингу Валерій Скоренцов. А в бою під Сватово (Луганська область) окупанти вбили відомого тренера та суддю з самбо Ігоря Чечинова.