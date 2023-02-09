Перемелюють ворога під Соледаром: епічне відео з передової показали бійці ЗСУ

Українські захисники продовжують показувати блискучі результати

На сході України тривають тяжкі бої під Соледаром. Наші захисники знищують ворога, не залишаючи російським окупантам жодного шансу. У мережі з’явилося відео, на якому бійці Батальйону К-2 знаменитої 54 ОМБр показали прямо з передової, як проходить битва з загарбниками і як насправді виглядає війна.

Військові успішно здійснюють штурм позиції "вагнерівців" під Соледаром. Їм вдалося знищити взводний опорний пункт, де налічувалося від 10 до 30 військовослужбовців противника. Відповідний ролик було опубліковано на YouTube-каналі Бойової групи К-2 54 ОМБр.

Разом з тим, бійці показали, як вони захопили передові окопи російських загарбників на тому ж напрямку і взяли під контроль ворожий опорний пункт.

"На відео ви побачите, як діють наші піхотинці при близькому контакті з ворогом, так і роботу броньованої техніки прикриття", — зазначили військові в описі під роликом.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

Бої за кожен сантиметр української землі, на який роблять замах російські окупанти, дають нашим військовим неймовірно важко. Але водночас наші захисники завжди мають величезну підтримку з боку українців.

У коментарях під цим відео користувачі подякували воїнам за титанічну працю та їхню волю до перемоги над загарбниками. Українці наголосили, що наші захисники є справжніми професіоналами своєї справи. На відео робота бійців відмінно скоординована та злагоджена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти розпочали великий наступ у Луганській області. Уздовж лінії Сватове — Кремінна протягом останнього тижня було помічено збільшення темпів операцій, які проводять ворога. Для наступу було спрямовано частини кількох дивізій.