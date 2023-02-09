Окупанти розпочали великий наступ у Луганській області: свіжі карти боїв

Окупанти атакували у трьох областях України

Російським окупантам вдалося перехопити ініціативу та розпочати великий наступ у Луганській області. Уздовж лінії Сватове — Кремінна в останній тиждень помітно збільшились темпи ворожих операцій. Частини кількох дивізій повністю спрямовані наступу.

Про це повідомляє ISW (Інститут вивчення війни). Як зазначається, залучення елементів трьох дивізій вказує на те, що наступ почався, навіть якщо українські війська його стримують. Також аналітики зазначають, що попри ініціативу російських сил їхнє повне залучення може призвести до кульмінації без досягнення мети. У такому разі в українських сил з’явиться вікно для контрнаступу.

На Донеччині ворог також продовжує наступ — у районі Бахмута, Авдіївки, Вугледару продовжуються атаки. На півдні відомо про сутички та розвідку у дельті Дніпра та на Кінбурнській косі.

За добу ворог атакував та був відбитий у районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Окупанти продовжують наступальні дії на північний захід від Сватового. Наступальні дії розпочалися у районі Кремінної. Ворог намагається прорвати оборону. Ворог намагається форсувати річку Жеребець та відтіснити українських військових. Наступ триває і на південь від Кремінної. Експерти вважають, що російські війська можуть просуватися на північний схід від району Бахмута у напрямку Сіверська, щоб забезпечити лінію підтримки можливого основного наступу росіян прямо на захід у бік Кремінної.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині ворог продовжує атакувати Бахмут і наступати по лінії фронту. Окупанти могли просунутися в районі Червоної Гори та Залізнянського — на північ від Бахмута, у Ступках — на північ Бахмута та Іванівського на південний захід від Бахмута. Вони вже за 2,5 км від траси на Слов’янськ. Російські війська прагнуть оточити Бахмут, перекривши доступ українських військ до трас.

У районі Авдіївки продовжуються напади ворога. Ворожі танки діють у західній частині Мар’їнки. Ворог атакує і ближче до кордону Запорізької та Донецької областей. Атаки йдуть у районі Вугледару біля Богоявленки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

У дельті Дніпра та на Кінбурнській косі триває розвідка та зіткнення між українськими та російськими військами. Українські військові могли розмістити групи на косі, щоб контролювати Дніпровську затоку та артилерію на островах, щоб завдавати ударів по російських аванпостах. Ворог збільшив кількість розвідувально-диверсійних операцій у районі дельти Дніпра.

Карта воєнних дій на півдні України

У Запорізькій області продовжується будівництво оборонних споруд. Аналітики зазначають, що окупанти вибудовують довгі оборонні рубежі вздовж критично важливих комунікацій у Запорізькій області у рамках підготовки до захисту від можливих майбутніх контрнаступних операцій України вздовж лінії фронту у Запоріжжі. Вони обмежені основними дорогами, наприклад, трасою між Пологами і Токмаком.

Лінія фронту у Запорізькій області

Українські експерти вважають, що наступ ворога почався ще наприкінці січня і є посиленням тиску відразу по всій лінії фронту сходу України. Українські війська утримують Бахмут, який під ударом близько пів року, щоби ворог не пройшов далі.