Нічні вибухи, новий наступ та НП в росії: топ новин, які ви могли проспати
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Зібрали головні новини, які могли пройти повз вас
Ніч на четвер, 9 лютого, була тихою не для усіх українців, проте обійшлося без масованих атак. Також є важливі новини з фронту.
"Телеграф" зібрав коротко головні новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.
Нічні вибухи
Вночі тривога лунала у східних областях України, були повідомлення про вибухи в Дніпрі та Краматорську.
Також вночі обстріляли Нікополь, вже відомо про пошкодження 16 приватних будинків, 2 автомобілів, 7 господарчих споруд, приватного підприємства. Зруйновано 1 господарчу споруду. Ушкоджень зазнали лінії електропередач та газогін. На жаль, внаслідок обстрілу загинула 1 людина.
Історичні візити Зеленського
8 лютого український президент Володимир Зеленський відвідав Британію, де домовився про "сильний оборонний пакет" допомоги, до якого увійде, зокрема, далекобійна зброя.
Після цього він відправився у Францію, де зустрівся з французьким президентом Макроном і німецьким канцлером Шольцем.
Президент України нагадав партнерам, що чим швидше Україна отримає далекобійну зброю, літаки і потрібну кількість танків, то швидше закінчиться російська агресія і мир повернеться до Європи.
Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону, — це найвища нагорода Франції.
9 лютого Зеленський має виступити в Європарламенті (Брюссель).
Наступ росії
Російські окупанти підготували для наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів, — пише Foreign Policy.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що росія вже пішла у великий наступ в Луганській області: уздовж лінії Сватове — Кремінна в останній тиждень помітно збільшились темпи ворожих операцій.
Генштаб ЗСУ тим часом повідомляє: противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.
Ситуація на енергетичному фронті
На 9 лютого "Укренерго" надав областям такі обмеження:
- Київ (з 00:00 до 10:00 — 845 МВт, а з 15:00 до 24:00 — 1027 МВт);
- Київщина (з 00:00 до 10:00 — 774 МВт, а з 15:00 до 24:00 — 823 МВт);
- Дніпропетровщина (з 00:00 до 10:00 — 1533 МВт, а з 15:00 до 24:00 — 1595 МВт).
З 10 до 15 години обмеження не плануються.
Ситуація на Одещині продовжує залишатися важкою.
Крім того, 9 лютого планується "день без відключень" в Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях, — спеціалісти будуть замірювати, скільки регіонам фактично треба електрики.
НП на росії
Скоро після смертельного вибуху багатоповерхівки у місті Єфремов, що на Тульщині, стався вибух газу і в російському Новосибірську, — попередньо один загиблий, проте під завалами ще можуть бути люди.
Крім того, губернатор Брянської області олександр богомаз заявив, що Україна нібито атакувала Стародубський район дронами, — російська ППО нібито збила дев'ять безпілотників.
Землетрус у Туреччині
Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу сягнула 12 049 осіб.
Компанія Maxar Technologies показала фото з супутника, як після лиха виглядає турецьке місто Антак’я.
Оперативно слідкувати за обстановкою на фронті можна також за допомогою нашої онлайн-трансляції: Війна — день 351: окупанти посилюють тиск на ЗСУ на Донбасі та готуються до нового наступу.