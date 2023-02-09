Нічні вибухи, новий наступ та НП в росії: топ новин, які ви могли проспати

Зібрали головні новини, які могли пройти повз вас

Ніч на четвер, 9 лютого, була тихою не для усіх українців, проте обійшлося без масованих атак. Також є важливі новини з фронту.

"Телеграф" зібрав коротко головні новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.

Нічні вибухи

Вночі тривога лунала у східних областях України, були повідомлення про вибухи в Дніпрі та Краматорську.

Також вночі обстріляли Нікополь, вже відомо про пошкодження 16 приватних будинків, 2 автомобілів, 7 господарчих споруд, приватного підприємства. Зруйновано 1 господарчу споруду. Ушкоджень зазнали лінії електропередач та газогін. На жаль, внаслідок обстрілу загинула 1 людина.

Історичні візити Зеленського

8 лютого український президент Володимир Зеленський відвідав Британію, де домовився про "сильний оборонний пакет" допомоги, до якого увійде, зокрема, далекобійна зброя.

Після цього він відправився у Францію, де зустрівся з французьким президентом Макроном і німецьким канцлером Шольцем.

Президент України нагадав партнерам, що чим швидше Україна отримає далекобійну зброю, літаки і потрібну кількість танків, то швидше закінчиться російська агресія і мир повернеться до Європи.

Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону, — це найвища нагорода Франції.

9 лютого Зеленський має виступити в Європарламенті (Брюссель).

Наступ росії

Російські окупанти підготували для наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів, — пише Foreign Policy.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що росія вже пішла у великий наступ в Луганській області: уздовж лінії Сватове — Кремінна в останній тиждень помітно збільшились темпи ворожих операцій.

Сватове і Кремінна на карті бойових дій 09.02.2023

Генштаб ЗСУ тим часом повідомляє: противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Ситуація на енергетичному фронті

На 9 лютого "Укренерго" надав областям такі обмеження:

Київ (з 00:00 до 10:00 — 845 МВт, а з 15:00 до 24:00 — 1027 МВт);

Київщина (з 00:00 до 10:00 — 774 МВт, а з 15:00 до 24:00 — 823 МВт);

Дніпропетровщина (з 00:00 до 10:00 — 1533 МВт, а з 15:00 до 24:00 — 1595 МВт).

З 10 до 15 години обмеження не плануються.

Ситуація на Одещині продовжує залишатися важкою.

Крім того, 9 лютого планується "день без відключень" в Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях, — спеціалісти будуть замірювати, скільки регіонам фактично треба електрики.

НП на росії

Скоро після смертельного вибуху багатоповерхівки у місті Єфремов, що на Тульщині, стався вибух газу і в російському Новосибірську, — попередньо один загиблий, проте під завалами ще можуть бути люди.

Крім того, губернатор Брянської області олександр богомаз заявив, що Україна нібито атакувала Стародубський район дронами, — російська ППО нібито збила дев'ять безпілотників.

Стародубський район Брянської області на карті росії та України

Землетрус у Туреччині

Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу сягнула 12 049 осіб.

Компанія Maxar Technologies показала фото з супутника, як після лиха виглядає турецьке місто Антак’я.

Оперативно слідкувати за обстановкою на фронті можна також за допомогою нашої онлайн-трансляції: Війна — день 351: окупанти посилюють тиск на ЗСУ на Донбасі та готуються до нового наступу.