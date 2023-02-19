"Был самым веселым игроком команды": в Бахмуте погиб воин-гандболист

Спортсмен воевал с оккупантами еще во времена АТО

В Бахмуте (Донецкая область) погиб украинский военный, мастер спорта Украины по гандболу Роман Пронюк. Ранее сообщалось о гибели на фронте многократного чемпиона Украины по гандболу Евгения Колесниченко.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины. Роман воевал с захватчиками еще со времен АТО.

"Рома был самым веселым игроком команды, его все любили… Он навсегда останется для нас "Ромой", "Ромцей", "Ромахой". Больше всего он не любил проигрывать и на игры всегда выходил только, чтобы победить", — рассказал о Романе его бывший партнер по команде "СКА-Львов" Валерий Мельник.

Роман Петрович Пронюк родился 28 февраля 1975 года в городе Коломыя, где и начал заниматься гандболом. Он был выпускником Ивано-Франковского колледжа физического воспитания. Пронюк в 1999 году окончил Львовский государственный университет физической культуры. Роман проходил военную службу в спортивном клубе армии во Львове.

Пронюк выступал за СКА-Львов в 1995 — 2003 годах и в 2005 — 2012 годах, а также за "Энергетик" (Нетешин) в 2003 — 2005 годах. Он являлся мастером спорта Украины по гандболу, участником европейских кубковых турниров 1995 и 1996 годов, серебряным призером Спартакиады Украины 1995 года.

Ранее сообщалось, что легенда американского футбола Украины и талантливый врач Дмитрий Сербин был убит оккупантами во время эвакуации раненых солдат. Кроме того, в бою с российскими захватчиками под Бахмутом погиб бывший игрок Киевских "Патриотов" Ярослав Мохонко.