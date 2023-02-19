"Був найвеселішим гравцем команди": у Бахмуті загинув воїн-гандболіст

Спортсмен воював з окупантами ще з часів АТО

У Бахмуті (Донецька область) загинув український військовий, майстер спорту України з гандболу Роман Пронюк. Раніше повідомлялося про загибель на фронті багаторазового чемпіона України з гандболу Євгена Колесніченка.

Про це повідомляє пресслужба Федерації гандболу України. Роман воював із загарбниками ще з часів АТО.

"Рома був найвеселішим гравцем команди, його всі любили… Він назавжди залишиться для нас "Ромою", "Ромцею", "Ромахою". Найбільше він не любив програвати й на ігри завжди виходив тільки щоб перемогти", — розповів про Романа його колишній партнер по команді "СКА-Львів" Валерій Мельник.

Роман Петрович Пронюк народився 28 лютого 1975 року у місті Коломия, де й почав займатися гандболом. Він був випускником Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. В 1999 році Пронюк закінчив Львівський державний університет фізичної культури. Роман проходив військову службу у спортивному клубі армії у Львові.

Пронюк виступав за СКА-Львів у 1995 – 2003 роках та у 2005 – 2012 роках, а також за "Енергетик" (Нетішин) у 2003 – 2005 роках. Він був майстром спорту України з гандболу, учасником європейських кубкових турнірів 1995 та 1996 років, срібним призером Спартакіади України 1995 року.

Раніше повідомлялося, що легенда американського футболу України та талановитий лікар Дмитро Сербін був убитий окупантами під час евакуації поранених солдатів. Крім того, у бою з російськими загарбниками під Бахмутом загинув колишній гравець Київських "Патріотів" Ярослав Мохонко.