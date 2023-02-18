На фронті загинув український каратист-добровольець

Спортсмен став на захист батьківщини восени

Під Краматорськом (Донецька область) у бою з російськими окупантами загинув Микола Яремчук, спортсмен та тренер із клубу "Дзаммай" (Чернівці). Раніше на Донбасі окупанти вбили призера чемпіонату України з хортингу Кирила Баєва.

Про це повідомляє пресслужба Української Федерації Карате в Instagram. Яремчук вирушив на фронт восени, воював у лавах 80-ї ОДШБ під позивним "Ярем".

З шести років Микола займався карате у клубі "Дзаммай". Він успішно виступав у куміте у категоріях до 60 кг та до 67 кг, іноді виступав у дисципліні ката. Був срібним призером юніорського чемпіонату України (2016). Здобув кваліфікацію кандидата у майстри спорту, а також 1-й дан.

Спортивну кар’єру Миколи перервала пандемія COVID-19, під час якої він зосередився на тренерській роботі у клубі з юними спортсменами, здобув бакалавра у Чернівецькому національному університеті за спеціальністю "фізичне виховання". А потім почалася велика війна…

Нагадаємо, у боях за Херсон загинув старший лейтенант Національної гвардії, чемпіон світу з хортингу Валерій Скоренцов. А в бою під Сватово (Луганська область) загарбники вбили відомого тренера та суддю із самбо Ігоря Чечинова.