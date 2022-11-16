"Рідний Донбас не відпустив": у бою з окупантами загинув ексгравець збірної України

Відомий український гандболіст з перших днів повномасштабного вторгнення рф став на захист батьківщини

У боях за Донецьку область загинув багаторазовий чемпіон України з гандболу Євген Колесніченко.

Трагічну новину повідомила дружина спортсмена Євгена на своїй сторінці у Facebook. У бійця, який був родом із Донецька, залишилися дружина та троє дітей.

"Поки що я ще в шоці і можу це написати. Жені більше немає. Він загинув у районі Бахмута. Рідний Донбас не відпустив його", — написала Євгенія.

До повномасштабного вторгнення Євгеній мав звичайну роботу. Він був майстром спорту з гандболу, виступав за донецький "Шахтар" (нині "Донбас"), з яким тричі перемагав у чемпіонаті країни. Крім того, Колесніченко викликався в національну команду. Вони із дружиною мріяли придбати будинок на колесах. Але всі мрії сім’ї зруйнувала рф. 24 лютого спортсмен вступив до лав Київської тероборони, хоча міг і не йти воювати (багатодітний батько).

У Федерації гандболу України вшанували пам’ять захисника України.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті українського кікбоксера Віталія Стиби, який пішов воювати добровольцем.

Нагадаємо, у бою з російськими окупантами перестало битися серце чемпіона світу з хортингу Валерія Скоренцова.