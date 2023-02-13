Мобилизация в Украине стала еще активнее: военный объяснил причины

Темпы мобилизации, которые есть сейчас, очевидно выше тех, чем были полгода назад

В Украине было продлено действие общей мобилизации и сейчас ее темпы стремительно растут. На это есть сразу несколько объективных причин, связанных с непростой ситуацией на фронте.

В первую очередь, необходимы люди для управления новой техникой, которая приходит от западных партнеров, а также есть необходимость заменять потери среди наших защитников. Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин.

"Нам очень нужны люди, поскольку к приходящей технике нам нужны высокообученные, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация однозначно будет продолжена", – сказал Ганущин.

Он также добавил, что Украина вынуждена принуждать своих граждан к мобилизации, поскольку противник постоянно перебрасывает на фронт большое количество живой силы.

"Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства. Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться. Иначе те, кто не хочет, не дай Бог, продолжат жить в другой стране. Темпы мобилизации, которые мы видим сейчас, они очевидно выше, чем были полгода назад, но они связаны с тем, что путин довел до огромных цифр планы по мобилизации с той стороны", — подытожил капитан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Ирина Усиченко объяснила украинцам, кто не имеет права вручать военнообязанным гражданам повестки.