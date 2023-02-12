Не считается: кто в Украине не имеет права вручать повестки военнообязанным

Кто в Украине имеет полномочия по вручению повесток

В связи с полномасштабным вторжением россии в Украине в очередной раз было продлено военное положение и всеобщая мобилизация. А это означает, что украинсике мужчины в возрасте от 18 до 60 по прежнему будут получать повестки.

Юристы объяснили, кто вправе в нашей стране выдавать повестки согласно украинскому законодательству, передает "Фокус".

Адвокат АО "Мисечко и Партнеры" Ирина Усиченко отметила, что по закону повестки не могут вручать военнослужащие и сотрудники Национальной полиции Украины.

"Представители полиции, Вооруженных сил Украины, территориальной обороны не имеют права выписывать повестки, а могут сопровождать уполномоченных лиц во время вручения уже составленных военкоматом повесток", — подчеркивает адвокат.

Также нельзя передавать повестку и через родителей, жену или знакомых военнообязанных. Вручение повесток близким родственникам призывника не считается вручением такой повестки лицу, на которое составлена повестка.

При этом военкоматы могут обязать работодателей вручить повестки своим работникам. Такое правило касается как работодателей, являющихся государственными органами, так и работодателей, являющихся обычными предпринимателями.

В Украине полномочия по вручению повесток имеют сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦКСП), руководители предприятий, где работает военнообязанный, представители органов местного самоуправления.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украине должны вручать повестку и что грозит за неявку в военкомат.

Также мы сообщали о том, может ли мужчина отказаться от вручения повестки.