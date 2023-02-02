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Может ли мужчина отказаться от вручения повестки: подробное объяснение юриста

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Повестки могут вручать где угодно Новость обновлена 02 февраля 2023, 19:14
Повестки могут вручать где угодно. Фото Иллюстративное фото

Не все причины отказа от повесток считаются уважительными не влекут за собой никаких последствий

Если вам вручают повестку во время мобилизаци на улице или в другом месте, то вы можете от нее отказаться. Но не все причины отказа сотрудники центров комплектования сочтут уважительными.

Об этом в эфире "1+1" рассказала юрист Ирина Пидреза. По ее словам, отказаться от повестки мужчина может, но не всегда.

Прежде чем отказываться брать повестку, нужно взвесить все "за" и "против" этого действия, ведь последствия могут быть разными. В случае, если вы решили не брать повестку, то будет составлен специальный акт отказа при свидетелях. Далее руководство территориального центра комплектования и социальной поддержки будет узнавать причину отказа и решать, были ли веские основания для отказа, или нет.

"Например, если повестка оформлена с фамилией человека, которому она выдается, – например, вместо фамилии Бондаренко там написано Бондарчук – конечно,он может отказаться от получения такой повестки, потому что это не его фамилия и он не обязан получать такую повестку", – отметила юрист.

Но если вы захотите отказаться от повестки, которую вам вручают на блокпосту или в другом общественном месте, то это не будет считаться уважительной причиной. Четких мест или ограничений для мест, где можно вручать повестки, в законодательстве Украины нет.

"Если же отказ мотивирован именно тем, что типа вручают на блокпосту или спортзале, или каком-либо другом общественном месте, такой отказ не может быть принят во внимание и считаться уважительным основанием для отказа. Потому что (конкретное – ред.) место совершенно не предусмотрено для вручения повесток действующим законодательством", – объяснила эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что врученную повестку могут аннулировать. Это может произойти только в двух случаях.

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#Отказ #Юрист #Мобилизация #Призыв в армию #Повестки