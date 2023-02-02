Может ли мужчина отказаться от вручения повестки: подробное объяснение юриста

Не все причины отказа от повесток считаются уважительными не влекут за собой никаких последствий

Если вам вручают повестку во время мобилизаци на улице или в другом месте, то вы можете от нее отказаться. Но не все причины отказа сотрудники центров комплектования сочтут уважительными.

Об этом в эфире "1+1" рассказала юрист Ирина Пидреза. По ее словам, отказаться от повестки мужчина может, но не всегда.

Прежде чем отказываться брать повестку, нужно взвесить все "за" и "против" этого действия, ведь последствия могут быть разными. В случае, если вы решили не брать повестку, то будет составлен специальный акт отказа при свидетелях. Далее руководство территориального центра комплектования и социальной поддержки будет узнавать причину отказа и решать, были ли веские основания для отказа, или нет.

"Например, если повестка оформлена с фамилией человека, которому она выдается, – например, вместо фамилии Бондаренко там написано Бондарчук – конечно,он может отказаться от получения такой повестки, потому что это не его фамилия и он не обязан получать такую повестку", – отметила юрист.

Но если вы захотите отказаться от повестки, которую вам вручают на блокпосту или в другом общественном месте, то это не будет считаться уважительной причиной. Четких мест или ограничений для мест, где можно вручать повестки, в законодательстве Украины нет.

"Если же отказ мотивирован именно тем, что типа вручают на блокпосту или спортзале, или каком-либо другом общественном месте, такой отказ не может быть принят во внимание и считаться уважительным основанием для отказа. Потому что (конкретное – ред.) место совершенно не предусмотрено для вручения повесток действующим законодательством", – объяснила эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что врученную повестку могут аннулировать. Это может произойти только в двух случаях.