Врученную повестку могут аннулировать: в ВСУ рассказали, в каких случаях

Аннулирование может произойти в двух случаях

Во время военного положения и общей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет продолжают вручать повестки. Однако в отдельных случаях они могут быть аннулированы. Для этого может понадобиться прибытие мужчины в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач, передает Military Media Center.

По его словам, повестка может быть аннулирована в том случае, если мужчина, который ее получил, имеет бронь или основания для отсрочки. Случаи вручения таким лицам повесток действительно происходят. Однако во избежание подобных случаев гражданам, имеющим бронь или отсрочку от призыва в рамках мобилизации рекомендуют носить удостоверяющие это документы с собой. При их предъявлении вручения повести не будет.

Полковник также объяснил, что нужно делать, если документов при себе не оказалось в нужный момент и повестку все же вручили.

"Но если уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и эта повестка будет аннулирована", — сказал Горбач.

Бронированию подлежат военнообязанные работающие:

в органах госвласти, а также ряде других государственных органов, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

в учреждениях и организациях, на предприятиях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые осуществляют производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, а также других военных формирований;

в учреждениях и организациях, на предприятиях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о мобилизации женщин в 2023 году, в том числе о том, кто должен будет стать на воинский учет и кого могут забрать на службу.