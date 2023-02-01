Вручену повістку можуть анулювати: у ЗСУ розповіли, у яких випадках

Анулювання може статися у двох випадках

Під час воєнного стану та загальної мобілізації чоловікам віком від 18 до 60 років продовжують вручати повістки. Однак в окремих випадках вони можуть бути анульовані. Для цього може знадобитися прибуття чоловіка до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач, повідомляє Military Media Center.

За його словами, повістка може бути анульована у тому випадку, якщо чоловік, який її отримав, має броню або підстави для відстрочки. Випадки вручення таким особам повісток справді трапляються. Однак, щоб уникнути подібних ситуацій громадянам, які мають броню або відстрочку від призову в рамках мобілізації, рекомендують носити документи, що посвідчують це. Послі їх пред’явлення вручення повістки не буде.

Полковник також пояснив, що треба робити, якщо документів при собі не виявилося в потрібний момент і повістку все ж таки вручили.

"Але якщо вже так сталося, то з усіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і ця повістка буде анульована", — сказав Горбач.

Бронювання підлягають військовозобов’язані працюючі:

в органах держвлади, а також низці інших державних органів, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

в установах та організаціях, на підприємствах, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах та організаціях, що здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, а також інших військових формувань;

в установах та організаціях, на підприємствах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про мобілізацію жінок у 2023 році, у тому числі про те, хто має стати на військовий облік і кого можуть забрати на службу.