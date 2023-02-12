Не рахується: хто в Україні не має права вручати повістки військовозобов’язаним

Хто в Україні має повноваження щодо вручення повісток

У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україні вкотре було продовжено військовий стан та загальна мобілізація. А це означає, що українські чоловіки віком від 18 до 60, як і раніше, отримуватимуть повістки.

Юристи пояснили, хто має право в нашій країні видавати повістки згідно з українським законодавством, передає "Фокус".

Адвокат АТ "Мисечко та Партнери" Ірина Усиченко зазначила, що згідно із законом повістки не можуть вручати військовослужбовці та співробітники Національної поліції України.

"Представники поліції, Збройних сил України, територіальної оборонине не мають права виписувати повістки, а можуть супроводжувати уповноважених осіб під час вручення вже складених військкоматом повісток», — наголошує адвокат.

Також не можна передавати повістку і через батьків, дружину чи знайомих військовозобов’язаних. Вручення повісток близьким родичам призовника не вважається врученням такого порядку денному особі, на яку складено повістку.

При цьому військкомати можуть зобов’язати роботодавців вручити повістки своїм працівникам. Таке правило стосується як роботодавців, які є державними органами, так і роботодавців, які є звичайними підприємцями.

В Україні повноваження щодо вручення повісток мають співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦКСП), керівники підприємств, де працює військовозобов’язаний, представники органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те , як в Україні мають вручати повістку і що загрожує за неявку до військкомату.

Також ми повідомляли про те, чи може чоловік відмовитись від вручення повістки.