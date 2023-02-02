Чи може чоловік відмовитись від вручення повістки: докладне пояснення юриста

Не всі причини відмови від повісток вважаються поважними і не тягнуть за собою жодних наслідків

Якщо вам вручають повістку під час мобілізації на вулиці чи іншому місці, то ви можете від неї відмовитися. Але не всі причини відмови співробітники центрів комплектування вважають поважними.

Про це в ефірі "1+1" розповіла юристка Ірина Підреза. За її словами, відмовитися від повістки чоловік може, але не завжди.

Перш ніж відмовлятися брати повістку, потрібно зважити всі "за" та "проти" цієї дії, адже наслідки можуть бути різними. У випадку, якщо ви вирішили не брати повістку, буде складено спеціальний акт відмови при свідках. Далі керівництво територіального центру комплектування та соціальної підтримки дізнаватиметься про причину відмови і вирішувати, чи були вагомі підстави для відмови, чи ні.

"Наприклад, якщо повістка оформлена з прізвищем людини, якій вона видається, — наприклад, замість прізвища Бондаренка там написано Бондарчук — звичайно, вона може відмовитися від отримання такої повістки, тому що це не її прізвище і вона не зобов’язана отримувати таку повістку", — зазначила юрист.

Але якщо ви захочете відмовитися від повістки, яку вам вручають на блокпосту або в іншому громадському місці, то це не вважатиметься поважною причиною. Чітких місць чи обмежень для місць, де можна вручати повістки, у законодавстві України немає.

"Якщо ж відмова мотивована саме тим, що типу вручають на блокпосту чи спортзалі, або в якомусь іншому громадському місці, така відмова не може бути прийнята до уваги і вважатися поважною підставою для відмови. Тому що (конкретне – ред.) місце зовсім не передбачено для вручення повісток чинним законодавством", – пояснила експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вручену повістку можуть анулювати. Це може статися лише у двох випадках.