Військовозобов’язаних можуть виключити або зняти з обліку: у чому різниця, і чому їм вручають повістки

Зняття та виключення з військового обліку означає різні речі

В Україні триває загальна мобілізація, а повістки продовжують видавати всім відповідним за віком чоловікам. При цьому вручити її можуть навіть особі, яка була знята або виключена з військового обліку.

Як пояснив ZN.UA юрист Гарячої лінії АЮУ Владислав Зайцев, оскільки під час вручення повістки не встановлюється факт наявності відстрочки чи інших поважних причин не проходити службу, це вже роблять безпосередньо у центрах комплектації (ТЦК, колишні військкомати).

Зокрема він зазначив, що зняття з військового обліку та виняток означають різні речі.

Так знімати з обліку можуть осіб, які переїхали до іншого населеного пункту та мають бути прийняті на облік в іншому місці. Виключення означає повну непридатність до несення військової служби.

Він додав, що під час мобілізації зняті з військового обліку особи не потрапляють до переліку тих, хто не підлягає військовій службі тому їх також можуть мобілізувати після проходження медкомісії.

З виключеними з обліку справи складніші і тут уже все залежить від причини.

"Наприклад, якщо військового було звільнено зі служби на підставі висновку ВЛК (військово-лікарської комісії) про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, його подальша мобілізація виключається", — сказав Зайцев.

Втім, він додав, що якщо це сталося до початку вторгнення, то цю людину можуть викликати для повторного огляду.

Відповідно до українського законодавства з військового обліку виключаються особи, які:

призвані або прийняті на військову службу;

проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищої освіти;

визнано ВЛК непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування у запасі;

припинили громадянство України;

були раніше засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру;

померли або визнані безвісти зниклими

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи вважається законним повістка, яку призовник отримав поштою.

Також ми писали про те, хто з військовозобов’язаних чоловіків може отримати повістку із закликом на службу насамперед.