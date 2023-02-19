Укр

Война — день 361: оккупанты штурмуют позиции ВСУ на Донбассе, но несут огромные потери

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Бои за Украину продолжаются 361 день Новость обновлена 19 февраля 2023, 01:05
Бои за Украину продолжаются 361 день

Оперативно о главном 19 февраля

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится 361 день. Оккупанты продолжают активно давить в районе Сватово и Кременной, а также в районе Бахмута и Авдеевки, из-за чего их потери в живой силе продолжают стремительно увеличиваться. Не имея возможности прорваться на фронте, оккупанты продолжают применять тактику ракетных ударов по гражданским объектам. В свою очередь западные партнеры обещают, что продолжат поддерживать Украину сколько понадобится, поскольку, если россию не остановят здесь, то она будет готова начать новую войну.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:30 Враг накануне вечером обстрелял Днепропетровщину.

01:00 США выделят 28 млн долларов на помощь в привлечении к ответственности россиян за военные преступления в Украине, — Камала Харрис.

00:00 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы увидеть победу Украины, но не хочет, что бы россия была уничтожена.

"Необходимо, чтобы украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров", — сказал Макрон и выразил мнение, что полной победы не сможет достичь ни одна из сторон.

С данными за 16 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 358: российские атаки разбиваются о Бахмут, а мирные города страдают от обстрелов

О происходившем 17 февраля читайте в материале: Война — день 359: ВСУ сдерживают атаки оккупантов, россияне обстреливают города.

Информация за 18 февраля доступна в сводке: Война — день 360: оккупанты усиливают давление на Луганщине и готовят новые ракетные удары

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