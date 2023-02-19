"Украина платит высшую цену": Боррель четко высказался об оружии и членстве в ЕС

Первая задача ЕС сейчас — вооружить Украину

Украина, которая уже стала часть европейской семьи, сейчас очень нуждается в военной поддержке от своих союзников. При этом предоставление помощи должно быть ускорено, так как наша страна находится в критическом состоянии.

Об этом в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности в воскресенье, 19 февраля, заявил Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, передает издание France 24.

"Телеграф" собрал главные его заявления, которые прозвучали на Мюнхенской конференции безопасности.

Оружие для Украины

Боррель отмечает, что одной из главных задач ЕС на сегодняшний день — вооружить Украину. И сделать, по его мнению, это нужно как можно скорее.

"Мы на первом месте по подготовке украинских военных. Будет подготовлено 30 тысяч украинских военных. Но надо делать больше и делать это быстрее. Остается много работы. Мы должны ускорить нашу военную поддержку. Первая задача — вооружить Украину. Все европейские лидеры вчера о это говорили. Россия не должна победить в этой войне. Военная поддержка Украины должна быть ускорена, потому что Украина сейчас в критической ситуации", — сказал Боррель.

Украина — член европейской семьи

Высокий представитель Европейского союза назвал Украину членом европейской семьи и для того, чтобы все это было официально, необходимо лишь "институционализировать это решение".

Он также добавил, что "Евросоюз — это армия Украины, поскольку этот конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности".

Меньше аплодисментов и больше снарядов

Президент Украины и весь украинский народ вызывает восхищение и массу аплодисментов за свою стойкость и волю к победе. Однако, как считает Боррель, этого мало. Нашей стране необходимы поставки вооружения.

"Зеленский и украинцы получают массу аплодисментов, но недостаточно амуниции. Это парадокс. Они нуждаются в меньшем количестве аплодисментов и больших поставках вооружения. Украины борются, отдавая самую высокую цену жизнями, но эта война происходит на европейской территории, затрагивая нас и имея глобальный эффект на весь мир", — подчеркнул Жозеп Боррель.

Он также отметил, что сейчас ЕС сталкивается с несколькими основными вызовами.

"Мы сталкиваемся с тремя основными вызовами: наш авторитет как мирового игрока, наша стратегическая ответственность за безопасность и оборону, наше взаимодействие с партнерами для сохранения или перестроения сотрудничества с глобальным Югом", — подытожил Высокий представитель ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал основные заявления на главном западном форуме по внешней политике и политике безопасности, который состоялся в субботу, 18 февраля.