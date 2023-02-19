В оккупированном Бердянске пылает база отдыха: на ней могли быть россияне (видео)

По словам оккупантов, загорелся ресторан, котельная и часть гаражей

На временно-оккупированных россией территориях Украины продолжается чреда крупных пожаров и взрывов. Жители Бердянска говорят о ЧП на одной из баз отдыха, которую захватчики могли использовать в своих целях.

Так, по данным местных Telegram-пабликов на Бердянской косе загорелась база отдыха "Райский уголок". Над местом событий поднялся огромный столб черного дыма, а в сообщениях указывается, что данное место оккупанты могли использовать в качестве своего госпиталя.

В сети появляются видео пожара.

"В социальных сетях бердянцы сообщают, что на Косе (предположительно база отдыха "Райский уголок") большой пожар Ранее мы писали, что именно в этом заведении, которое до войны принадлежало председателю РВА Алексею Бакаю, оккупанты расположили госпиталь", — говорится в сообщении.

В тоже время пропагандисты на свои каналах утверждают, что причина пожара на "Райском уголке" — замыкание.

"По их информации, загорелся ресторан, котельная и часть гаражей", — сообщают в паблике.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Крыму возле воинской части оккупантов прогремел взрыв.

Также мы сообщали о том, что в Бердянске ликвидировали важного "чиновника".