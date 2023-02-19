Оккупанты ударили по мирным людям на Херсонщине: погибла целая семья

В результате атаки пострадали 8 человек, трое из которых — дети

Российские оккупанты в очередной раз накрыли массированным артиллерийским огнем Херсонскую область. На сей раз под ударом оказалось село Бургунка Бериславского района. В результате погибли три человека и пострадали двое взрослых и трое детей.

Об этом сегодня, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

Так, во время обстрела один из вражеских снарядов попал во двор местных жителей. На тот момент в доме находилась семья из семи человек — пятеро взрослых и двое детей.

Село Бурганка на карте

В результате происшествия мать, отец и дядя погибли на месте. Ранения получили четыре человека – бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и 8-летний мальчик.

Кроме того, в этом селе из-за обстрелов со стороны российских захватчиков, был ранен 8-летний мальчик. На данный момент он находится в стабильном состоянии, за которым постоянно наблюдают медики.

В целом в результате сегодняшней атаки пострадали 8 человек, трое из которых — дети. Все раненые были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале февраля 2023 российские захватчики нанесли ракетные удары по Херсону. На месте "прилета" начался масштабный пожар. Позже спасатели опубликовали в сети фотографии с места происшествия.