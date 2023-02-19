"Отомстили" за танкер? Израль атаковал иранские объекты в Сирии

Официального подтверждения удара по Дамаску не поступало

Государство Израиль обречено на то, чтобы помогать Украине, так как у двух стран есть общий враг – иран, дроны и ракеты которого помогают русскому агрессору.

Накануне иранские террористы (то бишь, "стражи революции") ударили и по Израилю: нападению подвергся танкер (по другой информации – сразу три судна) в Аравийском море.

Но так как Израиль, в отличие от Украины, имеет мощную авиацию и ракетные силы, "ответочка" на заставила себя долго ждать: в ночь на воскресенье, 19 февраля, по столице Сирии Дамаску и ее пригороду были нанесены ракетные удары. Под огнем оказались штаб иранских сил, аэродром и склады, пишет Reuters.

По неофициальным данным, в результате этого могли погибнуть от 8 до 9 человек.

"Удар повредил несколько зданий в густонаселенном районе вблизи площади Омейяд в центре столицы. Представитель полиции заявил государственным СМИ, что есть несколько жертв и раненых", – говорится в сообщении.

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отметил, что это здание – это так называемая "иранская школа", служившая штабом Сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, по его данным, был нанесен удар возле резиденции президента Сирии.

Иранские источники утверждают, что удары якобы нанесли израильские военные, однако Иерусалим это пока не подтвердил.

В то же время российские СМИ со ссылкой на государственное агентство телерадиовещания Сирии заявили, что система ПВО страны отразила удар в районе Дамаска.

Напомним, что Израиль намерен помогать Украине и после победы — восстанавливая жилой фонд и инфраструктуру.