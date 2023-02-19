"Помстилися" за танкер? Ізраль атакував іранські об’єкти у сирії

Офіційного підтвердження удару по столиці сірї не надходило

Держава Ізраїль приречена на те, щоб допомагати Україні, оскільки дві країни мають спільного ворога – іран, дрони і ракети якого допомагають російському агресору вбивати українців.

Напередодні іранські терористи (тобто, "вартові революції") вдарили і по Ізраїлю: нападу зазнав танкер (за іншою інформацією – одразу три судна) в Аравійському морі.

Але оскільки Ізраїль, на відміну від України, має потужну авіацію і ракетні сили, "відповідка" не змусила себе довго чекати: у ніч на неділю, 19 лютого, по столиці сирії дамаску та її передмісті було завдано ракетних ударів. Під вогнем опинилися штаб іранських сил, аеродром та склади, пише Reuters.

За неофіційними даними, внаслідок цього могли загинути від 8 до 9 людей.

"Удар пошкодив кілька будівель у густонаселеному районі поблизу площі Омейяд у центрі столиці. Представник поліції заявив державним ЗМІ, що є кілька жертв та поранених", – йдеться у повідомленні.

Військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначив, що ця будівля – це так звана "іранська школа", яка служила штабом Сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції. Крім того, за його даними, було завдано удару по резиденції президента сирії.

Іранські джерела стверджують, що удари нібито завдали ізраїльські військові, проте Єрусалим це поки що не підтвердив.

Водночас, російські ЗМІ з посиланням на державне агентство телерадіомовлення Сирії заявили, що система ППО країни відбила удар у районі Дамаска.

Нагадаємо, що Ізраїль має намір допомагати Україні і після перемоги – відновлюючи житловий фонд та інфраструктуру.