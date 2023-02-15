Я впевнений, що Ізраїль дуже зацікавлений у перемозі України – Кулеба на KJF-2023

Ізраїль може і повинен стати активним учасником формули миру по Україні, переконаний голова МЗС

Ізраїль та Україна мають спільні демократичні ідеали та спільні виклики безпеки, тому Ізраїль зацікавлений у перемозі України над Росією. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму виступі на Kyiv Jewish Forum.

"Я впевнений, що Ізраїль дуже зацікавлений у перемозі України, особливо тому, що Росія та Іран об’єдналися, і Іран відправив безпілотники до Росії. У нас спільні виклики безпеці, і ми зобов’язані протистояти їм разом", — заявив Кулеба.

Він також вважає, що Ізраїль може і повинен стати активним учасником формули миру по Україні, запропонованої президентом Володимиром Зеленським. "Ми розраховуємо на участь Ізраїлю в цьому питанні", — повідомив глава МЗС.

Міністр наголосив, що обидві нації пов’язані глибокими історичними зв’язками і можуть зрозуміти страждання одна одної та боротьбу під час війни, адже Ізраїль дуже добре знає, що означає, коли сусідня держава не визнає твоє базове право на існування і хоче стерти тебе з лиця землі.

Кулеба наголосив: Україна високо цінує гуманітарну підтримку ізраїльської сторони.

"Ми вдячні за цю підтримку і ще більше дивуємося, що наша співпраця не поширилася на військово-технічну сферу", — додав він.

Найближчими днями до Києва з візитом має прибути новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, з яким Кулеба планує "поговорити про все, що стосується нашого спільного порядку денного".

Як відомо, учасниками Kyiv Jewish Forum уже традиційно є президенти України та Ізраїлю, представники парламентів та урядів, Європейської Комісії, ООН, Сенату та Палати представників США, вчені та бізнесмени. Форум був ініційований у 2019 році президентом Єврейської конфедерації України, віцепрезидентом Всесвітнього Єврейського Конгресу Борисом Ложкіним. Захід став щорічним, у 2021 році його онлайн-аудиторія зросла до мільйона осіб.

Партнером цьогорічного KJF є провідне єврейське світове медіа Tablet. Медіапартнери: NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.