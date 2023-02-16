Ізраїль допоможе Україні у повоєнному відновленні – член Кнесету на KJF-2023

Ізраїльський досвід та технічні можливості допоможуть українцям відновити свою країну, сподівається член Кнесету

Держава Ізраїль повністю підтримує незалежність та територіальну цілісність України і надасть їй допомогу у післявоєнному відновленні.

На цьому наголосив Зеев Елькін, член Кнесету, голова фракції "Партії національної єдності", під час Kyiv Jewish Forum — 2023.

"Найближчими тижнями ми плануємо офіційну поїздку в Україну – першу після початку війни Росії проти України, з метою детальніше обговорити з керівництвом України можливості допомоги Ізраїлю Україні", — сказав він.

Елькін сподівається, що ізраїльський досвід та технічні можливості допоможуть українцям відновити свою країну.

"Хочу запевнити вас, що все, що від нас залежить у допомозі Україні під час війни і післявоєнного відновлення, ми зробимо", — додав член Кнесету.

Нагадаємо, вперше Київський єврейський форум (Kyiv Jewish Forum) відбувся у 2019 році, а його ініціатором є президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. Форум став щорічним, його традиційними учасниками є президенти України та Ізраїлю, члени парламентів та урядів, в тому числі Сенату і Палати представників США.

Цьогорічний форум приурочений до річниці початку повномасштабного російського вторгнення на територію України і проходить під гаслом «Stand with Ukraine».

Центральним майданчиком Київського єврейського форуму цьогоріч став Вашингтон.

KJF організований у партнерстві з провідним єврейським світовим медіа Tablet. Медіапартнери: NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.