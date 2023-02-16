Израиль поможет Украине в послевоенном восстановлении – член Кнессета на KJF-2023

Израильский опыт и технические возможности помогут украинцам восстановить свою страну, надеется член Кнессета

Государство Израиль полностью поддерживает независимость и территориальную целостность Украины и окажет ей помощь в послевоенном восстановлении.

Это подчеркнул Зеев Элькин, член Кнессета, глава фракции "Партии национального единства", во время Kyiv Jewish Forum — 2023.

"В ближайшие недели мы планируем официальную поездку в Украину – первую после начала войны России против Украины, с целью подробнее обсудить с руководством Украины возможности помощи Израиля Украине", — сказал он.

Элькин надеется, что израильский опыт и технические возможности помогут украинцам восстановить свою страну.

"Хочу заверить вас, что все от нас зависящее в помощи Украине во время войны и послевоенного восстановления мы сделаем", — добавил член Кнессета.

Напомним, впервые Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) состоялся в 2019 году, а его инициатором является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Форум стал ежегодным, его традиционными участниками являются президенты Украины и Израиля, члены парламентов и правительств, включая Сенат и Палату представителей США.

Нынешний форум приурочен к годовщине начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины и проходит под лозунгом "Stand with Ukraine".

Центральной площадкой Киевского еврейского форума в этом году стал Вашингтон.

KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.