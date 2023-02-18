Оккупанты пытаются прорваться в трех областях: свежие карты боев в Украине

Враг продолжает усиливать обстрелы

Российские оккупанты продолжают массово терять людей. По британским оценкам количество убитых солдат врага — до 200 тысяч человек. В феврале количество выросло впятеро в сравнении с более ранними периодами.

При этом враг продолжает наступать как на рубеже Сватово — Кременная, так и в районе Бахмута, Авдеевки, западной части Донецкой области. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Враг также развернут на позициях у берега Днепра. По данным Генштаба ВСУ, враг атаковал в Харьковской области — Гряниковка и Синьковка, в Луганской — Стельмаховка, Червонопоповка, Кременная и Донецкой — Выемка, Федоровка, Дубово-Васильевка, Роздоловка, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты продолжают наступления в районе Сватово и Кременной, в том числе и на территории Харьковской области. Враг заявляет о продвижении. Целями врага могут стать Лиман Первый и Вильшана, примерно в 45 км к северо-западу от Сватово. Российские войска также сосредотачивают усилия в районе Кременной. Кроме отбитых атак идут также позиционные бои.

Карта боев в Харьковской и Луганской области

В районе Бахмута продолжаются наземные атаки россиян — враг мог продвинуться в самом городе. Заявления о продвижениях врага на этом направлении противоречивы. Аналитики DeepState отмечают, что враг контролирует Парасковиевку, при этом Генштаб сообщает про отбитую атаку. Наступление оккупантов не останавливается в районе Авдеевки. Оккупанты атакуют на северо-западе и юго-западе от Донецка. Ситуация в Марьинке тяжелая, враг продвигается в районе Водяного. Угледарское направление остается под ударом — оккупанты пытались продвинуться также к югу и востоку от города.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Военные действия возле Новой Каховки указывают на то, что россияне могут иметь развернутые военные позиции вблизи берегов Днепра. Враг продолжает обстрелы в Запорожской области западнее Гуляйполя, в Херсонской, Николаевской области. Российские войска также прибегают к разведке беспилотниками.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской областях

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по мнению эксперта Александра Коваленко, наибольший потенциал для наступления россия собрала в районе Сватово и Кременной. Части врага в Запорожской области могут ударить под Ореховом и Гуляйполем.