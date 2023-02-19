Зеленский может поучаствовать в ближайшем саммите G7. Он пройдет в символическом городе

В Японии изучают возможность организовать мероприятие с участием украинского лидера

Президент Украины Владимир Зеленский может стать одним из приглашенных участников грядущего саммита G7, как это уже происходило в декабре 2022-го. Оффлайн-мероприятие запланировано на середину мая, однако первая онлайн-встреча должна состояться уже 24 февраля.

Информацию об этом сообщает японское издание NHK. Как стало известно журналистам, японское правительство работает над тем, чтобы организовать возможность безопасного пребывания Зеленского во время проведения саммита.

Следует отметить, что политическая встреча должна состояться в весьма символическом городе — Хиросиме, который является одним из символов ядерного террора. На фоне регулярных российских угроз насчет применения ядерного оружия это выглядит весьма красноречиво.

Добавим, что на саммит G7 могут также пригласить глав правительств Индии — Нарендра Моди и Австралии — Энтони Альбанезе. Они, вероятно, присоединятся к Четырехстороннему диалогу по безопасности.

Оффлайн-встреча мировых лидеров должна состояться в мае — с 19 по 21 число. По всей вероятности, во время виртуальной встречи 24 февраля Зеленскому могут официально предложить присоединиться к мероприятию в конце весны.

Напомним, что в страны Большой семерки относятся США, Япония, Германия, Канада, Великобритания, Италия и Франция. Не исключено, что предстоящая встреча будет связана с вопросами энергетики, в частности, ценами на нефть и газ.

"Телеграф" уже рассказывал, что во время летнего саммита G7 мировые лидеры не удержались от едких шуток о российском диктаторе владимире путине. В кремле весьма оперативно отреагировали, назвав это "отвратительным зрелищем". Впрочем, по крайней мере, Украина осталась довольна проведенным мероприятием.