"Переждать" не удастся: в США рассказали, к чему приведет затягивание россией войны в Украине
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Запад продолжит поддерживать Украину
Российскому диктатору владимиру путину не стоит рассчитывать на то, что он сможет ослабить Запад в его поддержке Украины.
Об этом рассказала вице-президент США Камала Харрис во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля.
"Если путин думает, что может нас переждать, то он сильно ошибся. Время не на его стороне", — сказала она.
По ее словам, Украина вместе с партнерами будут вынуждены пройти через большое количество испытаний, однако она уверена, что им это удастся.
Харрис также подчеркнула, что война в Украине имеет глобальные последствия, а когда одна страна нарушает территориальную целостность и суверенитет другой страны и при этом остается безнаказанной, то ни одна нация в мире не сможет ощущать себя в безопасности.
"США и далее будут поддерживать Украину и будут это делать так долго, сколько нужно", — сказала она.
Кроме того, вице-президент США выразила обеспокоенность тем, что Иран и КНДР продолжают поставлять оружие россии, а также тем, что Китай сближается с кремлем.
Как сообщалось ранее, на Мюнхенской конференции также выступил глава МИД Китая Ван И. С его выступления стало понятно, что Пекин продолжает поддерживать кремль, хотя неофициально предупредил путина о невозможности использования какого-либо ядерного оружия.