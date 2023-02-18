"Переждать" не удастся: в США рассказали, к чему приведет затягивание россией войны в Украине

Запад продолжит поддерживать Украину

Российскому диктатору владимиру путину не стоит рассчитывать на то, что он сможет ослабить Запад в его поддержке Украины.

Об этом рассказала вице-президент США Камала Харрис во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля.

"Если путин думает, что может нас переждать, то он сильно ошибся. Время не на его стороне", — сказала она.

По ее словам, Украина вместе с партнерами будут вынуждены пройти через большое количество испытаний, однако она уверена, что им это удастся.

Харрис также подчеркнула, что война в Украине имеет глобальные последствия, а когда одна страна нарушает территориальную целостность и суверенитет другой страны и при этом остается безнаказанной, то ни одна нация в мире не сможет ощущать себя в безопасности.

"США и далее будут поддерживать Украину и будут это делать так долго, сколько нужно", — сказала она.

Кроме того, вице-президент США выразила обеспокоенность тем, что Иран и КНДР продолжают поставлять оружие россии, а также тем, что Китай сближается с кремлем.

Как сообщалось ранее, на Мюнхенской конференции также выступил глава МИД Китая Ван И. С его выступления стало понятно, что Пекин продолжает поддерживать кремль, хотя неофициально предупредил путина о невозможности использования какого-либо ядерного оружия.