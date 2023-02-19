Польша может передать Украине МиГ-29, но есть условие

Украине нужна авиация для защиты неба, а эти самолеты особенны тем, что для них не требуется длительное обучение

В Мюнхене продолжается конференция по безопасности в рамках которой также обсуждается передача Украине истребителей. Правда не современных F-16, а МиГ-29 от Польши. После обнадеживающего заявления президента Польши о том, что такую возможность рассмотрят, стало известно о деталях.

Как сообщает RMF24, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Мюнхене сообщил, что Польша готова к передаче в рамках более широкой коалиции. "Мы готовы к этому", — сказал Моравецкий, подчеркнув, что поляки "вдохновляют" других делать это.

Моравецкий отметил успехи украинской системы ПВО, однако сказал, что союзники должны "помочь Украине защититься и в воздухе". Он сообщил, что идет диалог США, поскольку Польша должна стать частью более крупной коалиции во главе с Америкой. Польский премьер также снова акцентировал внимание на том, что для передачи Украине современных, а не советских истребителей, их должно хватать и у Польши. В стране 48 F-16, заказаны новые F-35 и FA-50 из Кореи.

Напомним, Польша не будет передавать Украине истребители самостоятельно, а только в координации со странами НАТО. В США позиция однозначная — они пока передавать не будут, но приветствуют такое суверенное решение от других стран.