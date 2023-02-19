"Но мы к этому готовы": в ВСУ сделали тревожное заявление в канун годовщины вторжения

россия ведет подготовку к новым атакам

В Украине в очередной раз предупреждают о возможной активизации россиян на годовщину полномасштабного вторжения. При этом в ВСУ заявляют, что готовы к такому развитию событий.

Как пишет "РБК-Украина", по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, военные не исключают, что россия на годовщину вторжения может нанести удар по Украине или усилить атаки на фронте. Он отмечает что россия ведет подготовку к атакам, а также нагнетает ситуацию к предстоящей дате.

"Враг, вероятно, желает показать сакральность этой даты", — передает издание слова Игната.

По мнению представителя Воздушных сил не исключено, что возможны ракетные удары и определенное обострение на фронте. Однако он отметил, что на востоке Украины идут ожесточенные бои каждый день, а обстрелы не прекращаются.

"Говорить о какой-то драматической ситуации не приходится. Да, будет обострение, будут ракетные удары, никто уже не сомневается, что что-то такое будет. Но мы к этому готовы… Есть у нас средства для отражения тех ударов. К сожалению, не так много средств ПВО есть, как о них говорят", — говорит Игнат.

В тоже время Игнат добавляет, что наша страна находится в ожидании систем ПВО IRIS-T и SAMP-T, а украинские зенитчики опережают графики обучения на них.

Напомним, ранее мы писали о том, что военный аналитик также считает, что 24 февраля на фронте может произойти максимальная активизация противника.

Также мы сообщали о том, что происходит на Донбассе, и стоит ли ожидать повторения сценария первых дней войны.