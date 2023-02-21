Война — день 363: оккупанты пытаются наступать на Донбассе и усиливают обстрелы

Оперативно о главном 21 февраля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 363 дня. Оккупанты уже перебросили большинство своих боеспособных подразделений в Донецкую и Луганскую области, где проходит основная фаза нового наступления, однако в некоторых местах у них уже наблюдаются проблемы с поддержанием необходимого темпа. При этом не исключается, что до 24 февраля россия может заявить о захвате Бахмута, даже если эта информация не будет соответствовать действительности. В украинском руководстве в свою очередь не исключают, что к годовщине начала вторжения может состояться российский реванш.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Португалия готова в марте отправить в Украину первые три танка Leopard 2.

Информация за 18 февраля доступна в сводке: Война — день 360: оккупанты усиливают давление на Луганщине и готовят новые ракетные удары

С данными за 19 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 361: оккупанты штурмуют позиции ВСУ на Донбассе, но несут огромные потери.

О происходившем 20 февраля читайте в материале: Война — день 362: визит Байдена в Киев и наступление россиян на Донбассе.